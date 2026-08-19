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जम्मू में दो दिन गुल रहेगी बिजली, जानें कौन से इलाके होंगे प्रभावित

By Anchal Singh Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
Updated: Wed, 19 Aug 2026 09:30 PM (IST)

जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने 20 और 21 अगस्त को शहर व ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती की घोषणा की है।

आज कई इलाकों में दो दिन बंद रहेगी बिजली।

आज कई इलाकों में दो दिन बंद रहेगी बिजली।

HighLights

  1. जम्मू में 20 और 21 अगस्त को बिजली कटौती।

  2. रखरखाव और पेड़ों की कटाई के कारण शटडाउन।

  3. शहर और ग्रामीण इलाकों के कई क्षेत्र प्रभावित।

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने सूचित किया है कि विभिन्न ग्रिड स्टेशनों और फीडरों पर आवश्यक रखरखाव, पोल लगाने और पेड़ों की कटाई के चलते शहर और ग्रामीण इलाकों के कई हिस्सों में बिजली की आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद रहेगी।

जारी शेड्यूल के अनुसार 20 अगस्त को सुबह आठ से दोपहर दो बजे तक चिनैनी, कुद, समरोली, नरसू, सेवना, सुद्धमहादेव, लाटी और मानतलाई में बिजली प्रभावित रहेगी।

सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक और कटड़ा लाइन पर सुबह नौ से दोपहर एक बजे तक बिजली बंद रहेगी। इससे पंथाल, सुंद्राणी, सुगल घाटी, नोमाईं, धनोरी और मैरियट होटल के आसपास के क्षेत्र प्रभावित होंगे।

ऐसे ही 21 अगस्त को 33 केवी जानकीपुर-मुट्ठी लाइन और राजेंद्र नगर-रूपनगर लाइन पर सुबह सात बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्यों के चलते मुट्ठी, पलौड़ा, बरनाई, सूर्यवंशी विहार, रूप नगर और दुर्गा नगर के क्षेत्र प्रभावित होंगे।

33 केवी सैनिक कालोनी और रतनू चक लाइन पर सुबह आठ बजे से दोपहर 12 बजे तक कार्य के चलते सैनिक कालोनी, चौआदी, बीरपुर, दाता तालाब, कालूचक, अखनूर और कालाकोट के आसपास के इलाके प्रभावित होंगे। निगम ने स्पष्ट किया है कि यह शटडाउन मौसम की स्थिति और सुरक्षा मानकों के पालन पर निर्भर करेगा।

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