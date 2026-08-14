जम्मू-कश्मीर में बिजली संकट टला! हड़ताल खत्म, 6 निलंबन रद्द, 30 हजार मीटर सुधरेंगे; चोरी पर FIR

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में बिजली संकट का खतरा फिलहाल टल गया है। कर्मचारी संगठनों और जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड प्रबंधन के बीच सहमति बनने के बाद बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली। इससे प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर बनी असमंजस की स्थिति भी खत्म हो गई है।

वीरवार देर रात लगभग 1.45 बजे तक चली वार्ता के बाद 9 प्रमुख मांगों पर औपचारिक सहमति बनी। प्रबंधन ने हाल ही में जारी 6 कर्मचारियों के निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए। 30 हजार मीटर होंगे ठीक जम्मू संभाग में लगभग 30 हजार खराब या नान-कम्युनिकेटिंग स्मार्ट मीटरों को ठीक करने व बदलने के लिए संबंधित ठेका एजेंसियों आरईसी, टेक्नो, जिनस आदि पर जवाबदेही तय करने का फैसला हुआ। इसके अलावा बिजली चोरी के मामलों में थानों में लंबित लगभग 2 हजार शिकायतों पर अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के लिए तंत्र तैयार किया जाएगा।

बिलिंग और चोरी पर कार्रवाई के लिए बनेगा SOP खराब मीटरों की बिलिंग और बिजली चोरी के मामलों से निपटने के लिए एक महीने के भीतर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी होगा। समझौता पत्र पर जेकेपीईईसीसी के कनवीनर सचिन टिक्कू, डीईए के प्रधान संजय शर्मा, जेपीडीसीएल के सीईओ(आईटी) रोहित भगोत्रा, जेपीडीसीएल के एमडी के टेक्निकल आफिसर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर अनिल वर्मा, जेपीडीसीएल के चीफ इंजीनियर डिस्ट्रिब्यूशन अरशद हुसैन रेशी, जेपीडीसीएल के चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट्स रवि कांत कलसोत्रा और जेपीडीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर गुपाल सिंह ने हस्ताक्षर किए।

हड़ताल समाप्त होने के बाद प्रबंधन और कर्मचारी यूनियन दोनों ने उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया है कि सभी तकनीकी खामियों को तेजी से दूर कर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में विद्युत व्यवस्था को पूरी तरह से सुचारू कर दिया गया है।

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इन प्रमुख मुद्दों पर बनी सहमति 1. निलंबन आदेश (187-192) सभी 6 कर्मियों के निलंबन आदेश रद्द और कारण बताओ नोटिस स्थगित किए गए।

2.बिजली चोरी पर कानूनी कार्रवाई थानों में एफआईआर दर्ज कराने के लिए नोडल अधिकारी नामित होंगे।

3. खराब मीटर व एजेंसी लापरवाही अनुबंध शर्तों के तहत डिफाल्टिंग एजेंसियों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।

4. डीपीसी और पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।

5. वेतन संबंधी मुद्दे रोके गए वेतन मामलों का नियमानुसार शीघ्र निपटारा किया जाएगा।