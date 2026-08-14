Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    जम्मू-कश्मीर में बिजली संकट टला! हड़ताल खत्म, 6 निलंबन रद्द, 30 हजार मीटर सुधरेंगे; चोरी पर FIR

    By Anchal Singh Edited By: Dallu Slathia
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 03:33 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है, जिससे प्रदेश में बिजली आपूर्ति सामान्य हो गई है। नौ प्रमुख मांगों पर सहमति बनी, जिसमें न ...और पढ़ें

    रात 1:45 बजे तक चली मैराथन बैठक।

    रात 1:45 बजे तक चली मैराथन बैठक

    HighLights

    1. बिजली कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल समझौते के बाद समाप्त।

    2. छह निलंबित कर्मचारियों की बहाली, नौ मांगों पर बनी सहमति।

    3. खराब मीटरों और बिजली चोरी पर कार्रवाई का तंत्र बनेगा।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर में बिजली संकट का खतरा फिलहाल टल गया है। कर्मचारी संगठनों और जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड प्रबंधन के बीच सहमति बनने के बाद बिजली कर्मचारियों और इंजीनियरों ने अपनी अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस ले ली। इससे प्रदेश में बिजली व्यवस्था को लेकर बनी असमंजस की स्थिति भी खत्म हो गई है।

    वीरवार देर रात लगभग 1.45 बजे तक चली वार्ता के बाद 9 प्रमुख मांगों पर औपचारिक सहमति बनी। प्रबंधन ने हाल ही में जारी 6 कर्मचारियों के निलंबन आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए।

    30 हजार मीटर होंगे ठीक

    जम्मू संभाग में लगभग 30 हजार खराब या नान-कम्युनिकेटिंग स्मार्ट मीटरों को ठीक करने व बदलने के लिए संबंधित ठेका एजेंसियों आरईसी, टेक्नो, जिनस आदि पर जवाबदेही तय करने का फैसला हुआ। इसके अलावा बिजली चोरी के मामलों में थानों में लंबित लगभग 2 हजार शिकायतों पर अधिकृत अधिकारियों के माध्यम से तत्काल एफआईआर दर्ज कराने के लिए तंत्र तैयार किया जाएगा।

    बिलिंग और चोरी पर कार्रवाई के लिए बनेगा SOP

    खराब मीटरों की बिलिंग और बिजली चोरी के मामलों से निपटने के लिए एक महीने के भीतर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी होगा। समझौता पत्र पर जेकेपीईईसीसी के कनवीनर सचिन टिक्कू, डीईए के प्रधान संजय शर्मा, जेपीडीसीएल के सीईओ(आईटी) रोहित भगोत्रा, जेपीडीसीएल के एमडी के टेक्निकल आफिसर सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर अनिल वर्मा, जेपीडीसीएल के चीफ इंजीनियर डिस्ट्रिब्यूशन अरशद हुसैन रेशी, जेपीडीसीएल के चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट्स रवि कांत कलसोत्रा और जेपीडीसीएल के मैनेजिंग डायरेक्टर गुपाल सिंह ने हस्ताक्षर किए।

    हड़ताल समाप्त होने के बाद प्रबंधन और कर्मचारी यूनियन दोनों ने उपभोक्ताओं को आश्वस्त किया है कि सभी तकनीकी खामियों को तेजी से दूर कर पूरे केंद्र शासित प्रदेश में विद्युत व्यवस्था को पूरी तरह से सुचारू कर दिया गया है।

    खबरें और भी

    इन प्रमुख मुद्दों पर बनी सहमति

    1. निलंबन आदेश (187-192) सभी 6 कर्मियों के निलंबन आदेश रद्द और कारण बताओ नोटिस स्थगित किए गए।
    2.बिजली चोरी पर कानूनी कार्रवाई थानों में एफआईआर दर्ज कराने के लिए नोडल अधिकारी नामित होंगे।
    3. खराब मीटर व एजेंसी लापरवाही अनुबंध शर्तों के तहत डिफाल्टिंग एजेंसियों पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।
    4. डीपीसी और पदोन्नति विभागीय पदोन्नति समिति की प्रक्रिया में तेजी लाई जाएगी।
    5. वेतन संबंधी मुद्दे रोके गए वेतन मामलों का नियमानुसार शीघ्र निपटारा किया जाएगा।

    क्यों शुरू हुई थी हड़ताल

    जम्मू-कश्मीर पावर इम्प्लाइज एंड इंजीनियर्स कोआर्डिनेशन कमेटी के आह्वान पर इंजीनियरों, लाइनमैनों और तकनीकी कर्मचारियों ने प्रबंधन द्वारा मनमाने निलंबन आदेशों, बिजली चोरी रोकने में पुलिस सहयोग न मिलने और स्मार्ट मीटर प्रोजेक्ट लागू करने वाली निजी एजेंसियों की खामियों का ठीकरा मैदानी कर्मचारियों पर फोड़ने के विरोध में 13 अगस्त से काम बंद कर दिया था। इसके बाद पूरे संभाग में बिजली बंद होने के बाद जगह-जगह प्रदर्शन शुरू हो गए। हालांकि सुबह होने से पहले निर्णय ले लिया गया।