जम्मूवासियों के लिए जरूरी खबर! बिजली कटौती का शेड्यूल जारी, 12 से 24 अगस्त तक इन इलाकों में बत्ती रहेगी गुल
Jammu Power Cut: जम्मू में 12 से 24 अगस्त तक विभिन्न मरम्मत व संबंधित कार्यों के चलते बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। कई क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से 11 ...और पढ़ें
HighLights
जम्मू में 12 से 24 अगस्त तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।
विभिन्न मरम्मत कार्यों के चलते अलग-अलग क्षेत्रों में कटौती।
सुबह 6 बजे से 11 बजे तक कई इलाके प्रभावित होंगे।
जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू वासियों के लिए जरूरी खबर है। आज यानी 12 अगस्त से कई इलाकों में बदल-बदलकर बिजली सप्लाई प्रभावित होगी। जम्मू पावर डिस्ट्रिब्यूशन कार्पोरेशन लिमिटेड ने सूचित किया है कि 12 से 24 अगस्त तक अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न मरम्मत व संबंधित कार्यों के चलते बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
मढ़ रिसीविंग स्टेशन के अधीन आने वाले के धरत्रेयाल, कलसे चक, चट्ठा, गुजरां व साथ लगते क्षेत्रों, मछल्लियां रिसीविंग स्टेशन के अधीन आने वाले मछल्लियां, नागबनी व साथ लगते क्षेत्रों में 12 व 14 अगस्त को बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। गजनसू रिसीविंग स्टेशन के अधीन आने वाले गोल पत्तन, नई बस्ती, चड़गाली व साथ लगते क्षेत्रों में 14 अगस्त को बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
शहजादपुर रिसीविंग स्टेशन के अधीन आने वाले सजादपुर, फ्लोरा, चौहाना चक व साथ लगते क्षेत्रों, मछल्लियां के फीडर एमसी-02 के अधीन आने वाले मशीन दोमाना, ठठर रोड व साथ लगते क्षेत्रों में 13 अगस्त को सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।
12 अगस्त को इन इलाकों में नहीं आएगी बिजली
कल्याणपुर रिसीविंग स्टेशन के अधीन आने वाले कल्याणपुर व साथ लगते क्षेत्रों, भलवाल रिसीविंग स्टेशन के अधीन आने वाले सेरी पंडितां, नदवाल, घैंक, करवंदा व साथ लगते क्षेत्रों, चक भलवाल रिसीविंग स्टेशन के अधीन आने वाले चक, रक्ख बरन व साथ लगते क्षेत्रों, ठठर रिसीविंग स्टेशन के अधीन आने वाले अप्पर ठठर, कर्ण विहार व साथ लगते क्षेत्रों में 12 अगस्त को बिजली आपूति प्रभावित रहेगी।
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घरोटा रिसीविंग स्टेशन के अधीन आने वाले घरोटा नजदीक पुलिस स्टेशन, जंडियाल, थाती, राजन व साथ लगते क्षेत्रों, न्यू सुभाष नगर रिसीविंग स्टेशन के अधीन आने वाले खजूरिया मोहल्ला, पलौड़ा व साथ लगते क्षेत्रों, अखनूर रिसीविंग स्टेशन के अधीन आने वाले धूमी, सोबका, गुढ़ पत्तन व साथ लगते क्षेत्रों में 13 अगस्त को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक बिजली आपूति प्रभावित रहेगी।
इन क्षेत्रों में 16, 20 और 24 अगस्त को रहेगी कटौती
इसी बीच जम्मू के शक्ति नगर, कासिम नगर, डेनिस गेट व साथ लगते क्षेत्रों में 16, 20 व 24 अगस्त को सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। रिहाड़ी, ओल्डी रिहाड़ी, नंदौर, रेशमघर, बजालता, जानीपुर, कच्ची छावनी व साथ लगते क्षेत्रों में 12, 14 और 16 अगस्त को सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।