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    जम्मूवासियों के लिए जरूरी खबर! बिजली कटौती का शेड्यूल जारी, 12 से 24 अगस्त तक इन इलाकों में बत्ती रहेगी गुल

    By Anchal Singh Edited By: Dallu Slathia
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 07:15 AM (IST)

    Jammu Power Cut: जम्मू में 12 से 24 अगस्त तक विभिन्न मरम्मत व संबंधित कार्यों के चलते बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। कई क्षेत्रों में सुबह 6 बजे से 11 ...और पढ़ें

    जम्मू के कई इलाकों में 12 से 24 अगस्त तक कई घंटे बंद रहेगी सप्लाई।

    जम्मू के कई इलाकों में 12 से 24 अगस्त तक कई घंटे बंद रहेगी सप्लाई

    HighLights

    1. जम्मू में 12 से 24 अगस्त तक बिजली आपूर्ति बाधित रहेगी।

    2. विभिन्न मरम्मत कार्यों के चलते अलग-अलग क्षेत्रों में कटौती।

    3. सुबह 6 बजे से 11 बजे तक कई इलाके प्रभावित होंगे।

    जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू वासियों के लिए जरूरी खबर है आज यानी 12 अगस्त से कई इलाकों में बदल-बदलकर बिजली सप्लाई प्रभावित होगी जम्मू पावर डिस्ट्रिब्यूशन कार्पोरेशन लिमिटेड ने सूचित किया है कि 12 से 24 अगस्त तक अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न मरम्मत व संबंधित कार्यों के चलते बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

    मढ़ रिसीविंग स्टेशन के अधीन आने वाले के धरत्रेयाल, कलसे चक, चट्ठा, गुजरां व साथ लगते क्षेत्रों, मछल्लियां रिसीविंग स्टेशन के अधीन आने वाले मछल्लियां, नागबनी व साथ लगते क्षेत्रों में 12 व 14 अगस्त को बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। गजनसू रिसीविंग स्टेशन के अधीन आने वाले गोल पत्तन, नई बस्ती, चड़गाली व साथ लगते क्षेत्रों में 14 अगस्त को बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

    शहजादपुर रिसीविंग स्टेशन के अधीन आने वाले सजादपुर, फ्लोरा, चौहाना चक व साथ लगते क्षेत्रों, मछल्लियां के फीडर एमसी-02 के अधीन आने वाले मशीन दोमाना, ठठर रोड व साथ लगते क्षेत्रों में 13 अगस्त को सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।

    12 अगस्त को इन इलाकों में नहीं आएगी बिजली

    कल्याणपुर रिसीविंग स्टेशन के अधीन आने वाले कल्याणपुर व साथ लगते क्षेत्रों, भलवाल रिसीविंग स्टेशन के अधीन आने वाले सेरी पंडितां, नदवाल, घैंक, करवंदा व साथ लगते क्षेत्रों, चक भलवाल रिसीविंग स्टेशन के अधीन आने वाले चक, रक्ख बरन व साथ लगते क्षेत्रों, ठठर रिसीविंग स्टेशन के अधीन आने वाले अप्पर ठठर, कर्ण विहार व साथ लगते क्षेत्रों में 12 अगस्त को बिजली आपूति प्रभावित रहेगी।

    खबरें और भी

    घरोटा रिसीविंग स्टेशन के अधीन आने वाले घरोटा नजदीक पुलिस स्टेशन, जंडियाल, थाती, राजन व साथ लगते क्षेत्रों, न्यू सुभाष नगर रिसीविंग स्टेशन के अधीन आने वाले खजूरिया मोहल्ला, पलौड़ा व साथ लगते क्षेत्रों, अखनूर रिसीविंग स्टेशन के अधीन आने वाले धूमी, सोबका, गुढ़ पत्तन व साथ लगते क्षेत्रों में 13 अगस्त को सुबह 7 बजे से 11 बजे तक बिजली आपूति प्रभावित रहेगी।

    इन क्षेत्रों में 16, 20 और 24 अगस्त को रहेगी कटौती

    इसी बीच जम्मू के शक्ति नगर, कासिम नगर, डेनिस गेट व साथ लगते क्षेत्रों में 16, 20 व 24 अगस्त को सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। रिहाड़ी, ओल्डी रिहाड़ी, नंदौर, रेशमघर, बजालता, जानीपुर, कच्ची छावनी व साथ लगते क्षेत्रों में 12, 14 और 16 अगस्त को सुबह 7 बजे से सुबह 11 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।