जम्मू में दो दिन कई इलाकों में बिजली रहेगी गुल, कहीं सुबह 7 तो कहीं 8 बजे से कटौती; देखें पूरा शेड्यूल

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू वालों के लिए जरूरी खबर है। जम्मू पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारपोरेशन लिमिटेड ने सूचित किया है कि आवश्यक मरम्मत, अपग्रेडेशन और तकनीकी कार्यों के कारण जम्मू संभाग के विभिन्न क्षेत्रों में 22 और 23 अक्टूबर को बिजली कटौती रहेगी।

22 अक्टूबर को 66/11 केवी रिसीविंग स्टेशन निचला में 6.3 एमवीए ट्रांसफार्मर को 10 एमवीए में अपग्रेड करने के चलते कूटा, सैदा, सुरारा, निचला, चान मोरियाना व नजदीकी इलाकों में दोपहर 3 बजे तक बिजली आपूर्ति ठप रहेगी। नगरी और आसपास के इलाकों में बिजली बंद रहेगी 23 अक्टूबर को 66/11 केवी रिसीविंग स्टेशन नगरी में सर्किट ब्रेकर बदलने के कारण नगरी टाउन, खोख्याल, सैदपुर, एरवां, जारमल और आसपास के क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक बिजली बंद रहेगी।

इसके अलावा रिकंडक्टरिंग कार्य के लिए 33 केवी बजालता बीपीसीएल टैप लाइन से जुड़े बजालता और इसके आसपास के क्षेत्रों में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी। गांधी नगर के कुछ हिस्सों बिजली में आपूर्ति रहेगी प्रभावित 33 केवी एक्सएलपीई चार्जिंग कार्य के चलते 33/11 केवी रिसीविंग स्टेशन ग्रीन बेल्ट के अधीन ग्रीन बेल्ट, गांधी नगर के कुछ हिस्सों और आसपास के इलाकों में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक बिजली आपूर्ति प्रभावित रहेगी।