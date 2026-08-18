जम्मू में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी, 8 लोग बने शिकार; कश्मीर की कंपनी पर भी फ्रॉड का केस

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू में विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि क्राइम ब्रांच की स्पेशल क्राइम विंग (SCW) ने विदेश में नौकरी का वीज़ा दिलाने के बहाने कई लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

जम्मू क्राइम ब्रांच के प्रवक्ता ने बताया कि सोमवार को सक्षम अदालत में जम्मू के आरएसपुरा इलाके के पुराना पिंड निवासी कार्तिक चौधरी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई, जिसके साथ गवाहों की सूची और मामले से जुड़े दस्तावेज़ भी सौंपे गए। उन्होंने बताया कि यह मामला पुर्तगाल वर्क वीज़ा के संबंध में धोखाधड़ी की शिकायत से शुरू हुआ था।

आरोपी ने शिकायतकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी की प्रवक्ता ने बताया कि शुरुआती जांच के दौरान इसी तरह के आरोपों वाले सात और शिकायतकर्ता सामने आए। जांच में साबित हुआ कि आरोपी ने शिकायतकर्ताओं के साथ धोखाधड़ी की थी, जिसके बाद औपचारिक मामला दर्ज किया गया।

जांच के दौरान बैंक रिकॉर्ड, चेक की जानकारी, यात्रा दस्तावेज़, शिकायतकर्ताओं और गवाहों के बयान, इलेक्ट्रॉनिक सबूत और फोरेंसिक सामग्री की जांच की गई। प्रवक्ता ने बताया कि आरोपी से जुड़े वित्तीय लेन-देन की बारीकी से जांच की गई, जबकि फोरेंसिक जांच में संदिग्ध हस्ताक्षरों का मिलान आरोपी के नमूना हस्ताक्षरों से किया गया।

श्रीनगर की एक कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज इसके अलावा, क्राइम ब्रांच ने श्रीनगर स्थित एक कंपनी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। इस कंपनी पर शिकायतकर्ताओं से बड़ी रकम लेने के बावजूद मॉड्यूलर किचन प्रोजेक्ट पूरा न करने, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और आपराधिक साजिश के आरोप लगे हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला जम्मू की सैनिक कॉलोनी के एक निवासी की शिकायत पर दर्ज किया गया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि श्रीनगर के मेसर्स चौधरी एंटरप्राइजेज फोरम की ओर से सज्जाद अहमद वानी ने उनसे संपर्क किया था और उनके घर पर मॉड्यूलर किचन लगाने की बात कही थी। उन्होंने आगे बताया कि J-K बैंक, गोले गुजराल शाखा, जम्मू से पांच लाख रुपये का लोन मंज़ूर हुआ था और यह रकम बाद में प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए संबंधित कंपनी को ट्रांसफर कर दी गई थी।