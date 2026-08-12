पुलिसकर्मी और SPO के बलिदान होने पर मिलेगा 5 लाख का मुआवजा, LG सिन्हा ने जारी किए नई अनुग्रह राशि के निर्देश

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने प्रदेश में आतंकवाद विराेधी अभियानों, सीमा पर गोलीबारी प्रभावितों के साथ कानून एवं व्यवस्था संबंधी मामलों के प्रभावितों के लिए अनुग्रह राशि देने के लिए निर्देश जारी किए हैं।

सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में पुराने आदेशों को निरस्त करते हुए सुरक्षा संबंधी खर्च के तहत अनुग्रह राहत संबध आदेश जारी किया है। कानून एवं व्यवस्था से जुड़े मामले में पुलिस कर्मी व एसपीओ के बलिदान होने पर 5 लाख व पूर्व सैनिक के बलिदान होने पर 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा।

वहीं, स्थायी विकलांगता के 75 हजार, आंशिक विकलांगता पर दस हजार मिलेंगे। इसके लिए जम्मू-कश्मीर सरकार बजट से 33 लाख रूपये व गृह मंत्रालय, पुलिस कल्याण कोष से 7.00 लाख रूपये का मुआवजा मिलेगा। यह राहत केवल उन पुलिस कर्मियों को मिलेगी जो ड्यूटी के दौरान या ड्यूटी के कारण मारे गए हैं या विकलांग हुए हैं।

यूटी के बाहर बलिदान होने पर 25 लाख का मुआवजा जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू कश्मीर में बलिदान होने वाले रक्षा कर्मियों व केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए अनुग्रह राशि के नए निर्देश जारी किए हैं। जम्मू-कश्मीर में गैर-डोमिसाइल के बलिदान होने पर 5 लाख व जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल के प्रदेश के अंदर बलिदान होेने पर 25 लाख व जम्मू-कश्मीर के डोमिसाइल की यूटी के बाहर बलिदान होने पर भी 25 लाख का मुआवजा मिलेगा।

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई पुलिस कर्मी अधिकृत छुट्टी पर रहते हुए आतंकवाद संबंधी घटना में बलिदान होता है या पूरी तरह/आंशिक रूप से विकलांग हो जाता है, तो उसे भी तय अनुग्रह राशि दी जाएगी। वहीं अर्धसैनिक बलों व अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए अनुग्रह राशि के नए दिशा-निर्देश हुए हैं। अर्धसैनिक बलों के जम्मू-कश्मीर में स्थायी विकलांगता पर 75 हजार व आंशिक विकलांगता पर 10 हजार का मुआवजा मिलेगा।

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आतंक संबंधी मामले में बलिदान होने पर कितना मिलेगा मुआवजा अनुग्रह राशि की मंजूरी गृह विभाग द्वारा दी जाएगी व भुगतान संबंधित अर्धसैनिक बल की स्थानीय यूनिट के कमांडेंट के माध्यम से होगा। वहीं जम्मू-कश्मीर में तैनात अर्धसैनिक बलों के जवान के छुट्टी या एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन जाते समय आतंक संबंधी मामले में बलिदान होने पर उनके परिजनों को भी वही अनुग्रह राशि मिलेगी जो ड्यूटी के दौरान बलिदान होने पर दी जाती है।

उपराज्यपाल के आदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए भी मुआवजे का प्रावधान है। कानून एवं व्यवस्था संबंधी मामले में मजिस्ट्रेट की मृत्यु पर 2 लाख व अन्य कर्मचारियों की मृत्यु पर 1 लाख का मुआवजा मिलेगा। वहीं स्थायी विकलांगता पर 75 हजार, गंभीर चोट 5 हजार, छोटी चोट के लिए एक हजार व मामूली चोट के लिए 500 रूपये मिलेंगे।

संपत्ति क्षति के लिए अधिकतम मुआवजा 10 लाख वहीं किसी नागरिक, सीमांतवसासियों की गोलाबारी में, सरेंडर आतंकी व मुखबिर बने आतंकी की मौत पर एक लाख रूपये का मुआवजा मिलेगा। इसी बीच आतंकवाद विरोधी अभियान, सीमा पर गोलाबारी व बम धमाके में क्षतिग्रस्त अचल और चल संपत्ति के लिए अनुग्रह राहत के नए प्रावधान अधिसूचित किए हैं।