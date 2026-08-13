स्वतंत्रता दिवस: जम्मू में चप्पे-चप्पे पर नजर, MA स्टेडियम छावनी में तब्दील, सीमांत इलाकों में रात की गश्त बढ़ी
जम्मू में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है, जिसमें एमए स्टेडियम और संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ाई गई है। शहर और सीमां ...और पढ़ें
HighLights
एमए स्टेडियम और आसपास सुरक्षा घेरा मजबूत किया गया।
शहर के संवेदनशील इलाकों में चौकसी और गश्त बढ़ाई गई।
सीमांत क्षेत्रों में रात की गश्त और निगरानी तेज की।
जागरण संवाददाता, जम्मू। स्वतंत्रता दिवस के मुख्य समारोह को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए जम्मू पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक-चौबंद कर दिया है। जम्मू संभाग का मुख्य समारोह एमए स्टेडियम में होना है। इसके चलते स्टेडियम और आसपास के इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। स्टेडियम में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति और वाहन की जांच की जा रही है।
स्टेडियम के प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर समेत अन्य सुरक्षा उपकरणों से जांच के बाद ही लोगों और वाहनों को अंदर जाने की अनुमति दी जा रही है। बिना किसी उचित कारण के स्टेडियम परिसर में प्रवेश पर रोक है। सुरक्षा कर्मियों की ओर से स्टेडियम के आसपास आने-जाने वाले लोगों पर भी नजर रखी जा रही है।
शहर में भी बढ़ाई गई चौकसी
स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर शहर के संवेदनशील इलाकों में भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। डीआइजी जम्मू श्रीधर पाटिल ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए। अधिकारियों को शहर में औचक नाके लगाने और संदिग्ध लोगों व वाहनों की जांच करने को कहा गया है।
होटलों में ठहरे लोगों की जानकारी की भी जांच की जा रही है। पुलिस को पैदल बाजारों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में नियमित गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि किसी भी संदिग्ध गतिविधि का समय रहते पता लगाया जा सके।
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सीमांत क्षेत्रों में रात को विशेष निगरानी
जम्मू के सीमांत क्षेत्रों में भी सुरक्षा बलों को विशेष रूप से सतर्क किया गया है। रात के समय गश्त और निगरानी बढ़ाई गई है। सुरक्षा एजेंसियां सीमा से सटे इलाकों में आने-जाने वाले लोगों और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रही हैं। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पुलिस और सुरक्षा बल शहर से लेकर सीमांत क्षेत्रों तक सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी कर रहे हैं।
अधिकारियों का प्रयास है कि समारोह के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना की गुंजाइश न रहे और लोग सुरक्षित माहौल में स्वतंत्रता दिवस मना सकें।