नशे से मुक्ति के बाद खाली नहीं बैठेंगे मरीज, जम्मू पुलिस सिखाएगी हुनर; रोजगार से जोड़ने का प्लान तैयार
जम्मू पुलिस का डीडीआरसी अब नशा मुक्त हुए लोगों को कौशल प्रशिक्षण और रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर बना रहा है। यह केंद्र उपचार के साथ-साथ प्लंबिंग, मोबाइल रिपेयरिंग जैसे अल्पकालिक पाठ्यक्रम और स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा भी प्रदान करेगा।
HighLights
नशा मुक्त मरीजों को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा।
स्वरोजगार के लिए ऋण सुविधा भी उपलब्ध होगी।
डीडीआरसी पुनर्वास को आत्मनिर्भरता से जोड़ रहा है।
जागरण संवाददाता, जम्मू। नशे के खिलाफ लड़ाई को केवल नशा छोड़ने तक सीमित न रखते हुए जम्मू पुलिस का ड्रग डी-एडिक्शन एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर (डीडीआरसी) अब पुनर्वास को आत्मनिर्भरता से जोड़ने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। केंद्र में उपचार के साथ मरीजों को मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की पहल की जा रही है। नशामुक्त होकर निकलने वाले लोगों को अब कौशल प्रशिक्षण, स्वरोजगार और रोजगार के अवसरों से जोड़ने की तैयारी है।
डीडीआरसी में वर्तमान में 25 आइपीडी बेड हैं, जबकि 12 घंटे की ओपीडी सेवा के माध्यम से हर महीने करीब 500 लोगों का उपचार किया जा रहा है। केंद्र में अब तक 18 हजार लोगों का उपचार किया जा चुका है।
मरीजों के लिए भोजन और रहने की सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं, समय-समय पर केंद्र में भर्ती हुए 10,500 मरीजों के रिकार्ड का डिजिटलीकरण किया गया है, जिससे उपचार और फालोअप को बेहतर ढंग से व्यवस्थित किया जा सके।
इलाज के बाद हुनर से जोड़ने की तैयारी
एसपी अन्ना लता सिन्हा के नेतृत्व में डीडीआरसी को 360 डिग्री पुनर्वास केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति भी नशा तस्करों को पकड़ने जितनी ही महत्वपूर्ण है। उनका कहना है कि नशामुक्ति की प्रक्रिया तभी पूरी होगी, जब मरीजों को दोबारा सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मानसिक मजबूती के साथ रोजगारपरक कौशल भी उपलब्ध कराया जाए।
इसी उद्देश्य से जल्द स्किलिंग कम ट्रेनिंग सेंटर शुरू किया जाएगा। यहां प्लंबिंग, इलेक्ट्रिशियन, मोबाइल रिपेयरिंग, बेसिक कंप्यूटर, सोलर टेक्नीशियन तथा एसी-फ्रिज रिपेयरिंग जैसे अल्पकालिक पाठ्यक्रम करवाए जाएंगे। इसके अलावा योग कम मेडिटेशन सेंटर स्थापित करने की योजना है, जिससे मरीजों के मानसिक और आध्यात्मिक पुनर्वास में मदद मिलेगी।
डीडीआरसी की ओर से मिशन युवा और स्किल इंडिया के साथ एमओयू की दिशा में भी काम किया जा रहा है। इसके तहत छह माह या उससे अधिक समय से नशे से दूर रहने वाले मरीजों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने का प्रयास होगा। यानी उपचार के बाद रोजगार और आत्मनिर्भरता को भी पुनर्वास का हिस्सा बनाया जा रहा है।
जम्मू और दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने किया शोध
एसपी मुख्यालय जम्मू के मार्गदर्शन में दिल्ली विश्वविद्यालय और जम्मू विश्वविद्यालय के मनोविज्ञान एवं क्रिमिनोलाजी विभागों के 10 चयनित स्नातकोत्तर विद्यार्थियों ने डीडीआरसी में रिसर्च इंटर्नशिप की। विद्यार्थियों ने नशे की समस्या, काउंसलिंग और पुनर्वास प्रक्रिया को करीब से समझा।
जम्मू विश्वविद्यालय की मनोविज्ञान छात्रा आयुषी जसरोटिया ने कहा कि डीडीआरसी की यात्रा उनके लिए ज्ञानवर्धक रही। इससे उन्हें नशे, काउंसलिंग, सहानुभूति और पुनर्वास की व्यावहारिक समझ मिली। वहीं, मंशा महाजन ने कहा कि केंद्र ने उन्हें समझाया कि नशे की समस्या केवल पदार्थ पर निर्भरता नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से भी जुड़ी है।
उन्होंने काउंसलिंग, परिवार के सहयोग, प्रेरणा और रिलैप्स प्रिवेंशन के महत्व को भी करीब से समझा।हाल में डीडीआरसी में डिबेट प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिससे मरीजों में आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच विकसित करने का प्रयास किया गया।