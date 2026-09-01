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जम्मू-कश्मीर का मानतलाई बनेगा ग्लोबल योग सेंटर! 2027 में PM को बुलाने का सुझाव, LG से मिले महंत रोहित शास्त्री

By Dinesh MahajanEdited By: Dallu Slathia
Updated: Tue, 01 Sep 2026 12:20 PM (IST)

महंत रोहित शास्त्री ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भेंट कर मानतलाई को वैश्विक योग केंद्र बनाने का सुझाव दिया। उन्होंने ...और पढ़ें

PM मोदी को बुलाने का उपराज्यपाल से आग्रह।

PM मोदी को बुलाने का उपराज्यपाल से आग्रह

HighLights

  1. मानतलाई को वैश्विक योग केंद्र बनाने का सुझाव दिया गया।

  2. प्रधानमंत्री मोदी को 2027 योग दिवस पर आमंत्रित किया।

  3. पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा देने का लक्ष्य।

जागरण संवाददाता, जम्मू: श्री कैलख ज्योतिष एवं वैदिक संस्थान ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रोहित शास्त्री ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से भेंट कर जम्मू-कश्मीर के विकास, धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन तथा सांस्कृतिक विरासत से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की।

महंत रोहित शास्त्री ने जम्मू संभाग के जिला उधमपुर के मानतलाई स्थित अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र को वैश्विक योग गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने का सुझाव दिया। उन्होंने आग्रह किया कि वर्ष 2027 के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर मानतलाई में विशेष योग कार्यक्रम आयोजित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसमें आमंत्रित किया जाए।

अंतरराष्ट्रीय योग आयोजन से बढ़ेगा पर्यटन

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की उपस्थिति में अंतरराष्ट्रीय स्तर के योग कार्यक्रम के आयोजन से मानतलाई और पूरे जम्मू-कश्मीर को वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान मिल सकती है। इससे देश-विदेश से योग साधकों, पर्यटकों और आध्यात्मिक यात्रियों का आगमन बढ़ेगा। पर्यटन गतिविधियों के विस्तार से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

 

पुराने रेल सर्वे की समीक्षा की मांग

महंत रोहित शास्त्री ने अखनूर–सुंदरबनी–नौशहरा पुराने रेल सर्वे मार्ग को पुंछ–राजौरी–उड़ी रेल संपर्क योजना में प्राथमिकता के आधार पर शामिल करने की मांग रखी। उन्होंने पुराने रेल सर्वे की पुनः समीक्षा करवाने का आग्रह करते हुए कहा कि रेल संपर्क से सीमावर्ती क्षेत्रों की आबादी को लाभ मिलेगा और व्यापार, पर्यटन, तीर्थाटन तथा रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने ट्रस्ट की ओर से संस्कृत, वैदिक संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण व प्रचार-प्रसार के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी भी उपराज्यपाल को दी।