अमरनाथ यात्रा में कचरा प्रबंधन की नई मिसाल, 'मन की बात' में PM मोदी ने जनभागीदारी और बायोगैस पहल को सराहा

राज्य ब्यूरो, जम्मू। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में जम्मू-कश्मीर की श्रीअमरनाथ यात्रा के स्वच्छता प्रहरियों की जमकर सराहना की। कहा, इस पावन यात्रा को स्वच्छ और सुगम बनाने में जुटे इन स्वयंसेवकों और स्थानीय प्रशासन के प्रयासों को रेखांकित करते हुए देश के सामने स्वच्छता और जनभागीदारी की एक बेहद प्रेरक तस्वीर पेश की है। इस वर्ष श्रीअमरनाथ यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को एकत्र कर निस्तारण किया गया।

प्रधानमंत्री स्वच्छता प्रहरियों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि श्रीअमरनाथ यात्रा के दौरान चलाए गए स्वच्छता अभियानों में स्वच्छता प्रहरियों ने सराहनीय काम किया। यात्रा को स्वच्छ बनाने के लिए किए गए प्रयासों का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि कठिन यात्रा मार्गों पर हजारों स्वच्छता कर्मी दिन-रात सेवा में जुटे रहे।

इस वर्ष श्रीअमरनाथ यात्रा के दौरान 400 मीट्रिक टन से ज्यादा कचरे को एकत्र करके उसके निस्तारण की प्रक्रिया में विशेष यह रहा कि स्वच्छता के इस अभियान में श्रद्धालु भी भागीदार बने। उन्होंने बताया कि 16,000 से अधिक यात्रियों ने स्वच्छता का संकल्प लिया।

वहीं, 10,000 से अधिक यात्रियों को जिम्मेदार यात्री प्रमाणपत्र दिए गए। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस बार श्रीअमरनाथ यात्रा के दौरान एक अनोखा प्रयोग भी किया गया। यात्रा के दौरान यात्रियों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले घोड़ों और खच्चरों के गोबर से बायोगैस पैदा की गई। इस क्लीन एनर्जी से स्वच्छ बिजली पैदा की गई।