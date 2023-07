हैवानियत की हदें पार! PDP नेता ने घर में घुसकर किया महिला कांस्टेबल से दुष्कर्म, पुलिस ने किया गिरफ्तार

Jammu Crime News दोमाना के पौणीचक्क इलाके में महिला पुलिस कर्मी ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) नेता पर उससे दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित पीडीडी नेता को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कुकर्म करने के बाद कश्मीर से भागने की फिराक में थे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

PDP नेता ने घर में घुसकर किया महिला कांस्टेबल से दुष्कर्म (सांकेतिक तस्वीर)

जम्मू, जागरण संवाददाता। दोमाना के पौणीचक्क इलाके में महिला पुलिस कर्मी ने पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) नेता पर उससे दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपित पीडीडी नेता को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित मोहम्मद शफी मूल रूप से कश्मीर का रहने वाला है इन दिनों जम्मू पौणीचक्क इलाके में रह रहा है। प्राथमिक जांच में हुई दुष्कर्म की पुष्टि दोमाना पुलिस ने महिला पुलिस कर्मी की मेडिकल जांच करवा ली है। प्राथमिक जांच में उससे दुष्कर्म होने की बात सामने आई है। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही पुष्टि हो पाएगी। थाने में दर्ज शिकायत में महिला कांस्टेबल ने बताया कि वह जम्मू संभाग के कठुआ जिले में तैनात है। बीते मंगलवार को पौणीचक्क इलाके में अपने रिश्तेदार के घर पर आई हुई थी। रिश्तेदार किसी काम के सिलसिले में गए थे और वह घर पर अकेली थी। पीडीपी नेता ने घर में घुस कर किया दुष्कर्म इस बात का लाभ उठा कर उनके पड़ोस में रहने वाला पीडीडी नेता मोहम्मद शफी जबरन उस घर में घुस आया जिसमें महिला कांस्टेबल मौजूद थी। उसने घर में घुसते ही घर के दरवाजे पर अंदर से बंद कर दिया ताकि महिला घर से बाहर ना निकल सके। इस के बाद आरोपित ने महिला के साथ दुष्कर्म किया। आरोपित ने महिला पुलिस कर्मी को धमकाया की यदि घटना के बारे में उसने किसी से शिकायत की तो वह उसे जान से मार देगा। कश्मीर से भागने की फिराक में था पीडीपी नेता धमकी के बावजूद महिला पुलिस कर्मी पौणीचक्क पुलिस थाने में पहुंच गई और आपबीती पुलिस को सुनाई। पुलिस कर्मी तुरंत हरकत में आए और आरोपित पीडीडी नेता की तलाश शुरू कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद पीडीडी नेता कश्मीर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पौणीचक्क चौकी प्रभारी नीतिश खजूरिया के अनुसार आरोपों की जांच की जा रही है। --

Edited By: Preeti Gupta