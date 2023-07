महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम को लेकर पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्षी एकता के डर से पार्टियों में तोड़फोड़ की जा रही है। महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा कि बीजेपी ने ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को तोड़ा है। मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी के इस कदम से विपक्षी एकता और मजबूत होगी।

'विपक्षी एकता के डर से पार्टियों में हो रही तोड़फोड़', महबूबा मुफ्ती का BJP पर तीखा हमला

जम्मू, पीटीआई। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को भाजपा की आलोचना करते हुए उस पर महाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को "तोड़ने" का आरोप लगाया। महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा कि भाजपा को विपक्षी एकता से डर लगता है। उन्होंने जम्मू में संवाददाताओं से कहा, "विपक्षी एकता के डर से पार्टियों में तोड़फोड़ हो रही है। (महाराष्ट्र में) जो कुछ भी हो रहा है, वह इस तथ्य का प्रमाण है।" उन्होंने कहा, भाजपा की हरकतें एक जीवंत लोकतंत्र और एक नरम शक्ति के रूप में भारत की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रही है। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया भर में एक जीवंत लोकतंत्र और एक नरम शक्ति के रूप में प्रसिद्ध है। आप इसे नुकसान पहुंचा रहे हैं और नष्ट कर रहे हैं। यह विपक्ष की एकता को तोड़ेगा नहीं बल्कि इसे और मजबूत करेगा। 'लड़ाई विपक्ष और भाजपा के नहीं है, बल्कि...' उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर विपक्ष को धमकाने और खत्म करने के लिए सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि लड़ाई विपक्ष और भाजपा के बीच नहीं है, बल्कि विपक्ष और भाजपा तथा एनआईए, ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों के बीच है। उन्होंने कहा, विपक्ष यह लड़ाई जीतेगा। 'एनडीए के पास केवर 37-37 फीसद वोट है' पीडीपी चीफ ने आगे कहा, "अगर आप विपक्ष के वोट प्रतिशत को देखें, तो यह 63 से 64 के बीच है, जबकि एनडीए के पास केवल 36 या 37 है।" उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर धनबल का इस्तेमाल करने और अन्य दलों को तोड़ने-फोड़ने की धमकी देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि भाजपा नेताओं में से एक ने राकांपा को सबसे भ्रष्ट पार्टी करार दिया था, लेकिन अब उन्होंने राकांपा नेताओं का अपनी सरकार में स्वागत किया है। उन्होंने कहा, "बीजेपी न केवल संविधान बल्कि लोकतंत्र को भी नष्ट कर रही है।"

Edited By: Rajat Mourya