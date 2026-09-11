जम्मू में फ्लाईओवर निर्माण का रास्ता साफ, नई बस्ती में 19 दुकानों पर चला बुलडोजर

जागरण संवाददाता, जम्मू। नई बस्ती-सतवारी में फ्लाईओवर निर्माण कार्य को गति दे रहे प्रशासन ने 24 घंटे के भीतर ही निर्माण की जद में आ रही दुकानों पर बुलडोजर चलाकर निर्माण को अंतिम रूप देने का रास्ता साफ कर दिया है।

वीरवार तड़के प्रशासन ने सतवारी चौक के निकट 20 दुकानों पर बुलडोजर चला दिया था और 24 घंटे के भीतर नई बस्ती में शेष बची 19 दुकानों पर भी बुलडोजर चलाकर सभी निर्माण जमींदोज कर दिए। निर्माण कार्य के दायरे में आ रही नई बस्ती व सतवारी की 39 दुकानों के बिजली कनेक्शन बुधवार को ही काट दिए गए थे। मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम ने दुकानदारों को बिना किसी देरी के दुकानें खाली करने के स्पष्ट निर्देश दिए थे, ताकि तोड़-फोड़ की प्रक्रिया पूरी कर परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके।

बुधवार को ही साफ हो गया था कि प्रशासन अब किसी तरह का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। हालांकि, दुकानदारों पहले उनका पुनर्वास करने व उसके बाद दुकानें तोड़ने की मांग कर रहे थे लेकिन प्रशासन ने किसी की नहीं सुनी और दो दिन में सभी दुकानों को तोड़ दिया।

इन दुकानदारों के पुनर्वास के लिए सरकार ने भगवती नगर से आगे गोल गुजराल में जमीन अलॉट की है और अगले चार से छह महीनों में सरकार ने इन लोगों को वहां दुकानें बनाकर देने का आश्वासन दिया है। नेता पहुंचे सहानुभूति जताने नई बस्ती शुक्रवार को जम्मू की राजनीति का केंद्र बिंदु रहा जहां हर सियासी नेता प्रभावित दुकानदारों के पास अपनी सहानुभूति जताने पहुंचा। कोई यहां अपनी धूमिल होती साख बचाने पहुंचा, तो कोई मौके का फायदा उठाकर विरोधियों पर तज कसते नजर आया। सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस व कांग्रेस के नेताओं ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा ने दुकानदारों के साथ धोखा किया और उन्हें नई दुकानों की चाबियां देने से पहले ही उनकी रोजी-रोटी छीन ली।

कांग्रेस के विधायक रमण भल्ला मौके पर पहुंचे और उन्होंने नई बस्ती और सतवारी में हुई तबाही के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि भाजपा दुकानदारों से किया अपना वादा पूरा नहीं कर पाई। पीडीपी और जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी के नेताओं ने भाजपा और प्रदेश सरकार को कोसते हुए कहा कि जम्मू को बर्बाद करने के प्रयास किए जा रहे हैं।