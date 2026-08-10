जम्मू की परेड सब्जी मंडी की बदलेगी सूरत, 117 वेंडिंग प्लेटफार्म और 44 दुकानें बनेंगी, 5.89 करोड़ खर्च होंगे

जागरण संवाददाता, जम्मू: मंदिरों के शहर जम्मू की सबसे पुरानी और व्यस्त मंडी में शामिल परेड सब्जी मंडी अब बेहद आधुनिक, साफ-सुथरे और सुव्यवस्थित रूप में नजर आएगी। स्मार्ट सिटी मिशन और जम्मू नगर निगम के तहत इस मंडी के कायाकल्प और पुनर्विकास के लिए 5 करोड़ 89 लाख रुपये की महत्त्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू कर दिया गया है।

इस कायाकल्प से वर्षों पुरानी अव्यवस्था, गंदगी और जलभराव की समस्या समाप्त होगी और व्यापारियों व ग्राहकों को एक सुरक्षित और विश्वस्तरीय खरीदारी का अनुभव मिलेगा। बीते कल यानी रविवार को इसी कड़ी में कदम उठाते हुए जम्मू नगर निगम ने यहां बनी पुरानी दुकानों को तोड़ दिया। व्यापारियों और ग्राहकों की हर बुनियादी जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट का खाका तैयार किया गया है।

अत्याधुनिक शेड और ग्रेनाइट प्लेटफार्म से चमकेगी मंडी -पुनर्विकास योजना के तहत मंडी परिसर को पूरी तरह ढका हुआ और आल-वेदर फ्रेंडली बनाया जा रहा है।

-मंडी के अंदर स्टील का विशाल आधुनिक शेड बनाया जाएगा। इसके तहत विक्रेताओं के लिए 117 व्यवस्थित वेंडिंग प्लेटफार्म तैयार किए जाएंगे।

-पूरे शेड एरिया में मजबूत कोटा स्टोन की फ्लोरिंग होगी। इसके साथ ही वेंडरों के प्लेटफार्म को टिकाऊ और साफ-सुथरा रखने के लिए उन पर ग्रेनाइट क्लैडिंग और ग्रेनाइट टाप लगाए जाएंगे।

44 स्थायी दुकानें और आधुनिक नागरिक सुविधाएं -मंडी परिसर में पक्के ढांचे के रूप में 44 स्थायी दुकानें विकसित की जाएंगी, जिससे व्यापारियों को एक सुरक्षित और स्थायी व्यापारिक स्थान मिल सके।

-मंडी की पहचान और सुंदरता बढ़ाने के लिए सैंडस्टोन से सजा एक नया और आकर्षक प्रवेश द्वार बनाया जाएगा।

-महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग आधुनिक शौचालय और स्वच्छ ठंडे पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

खबरें और भी





