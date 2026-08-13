जम्मू-कश्मीर में जनसांख्यिकीय बदलाव पर पनुन कश्मीर ने सौंपी 500 पन्नों की रिपोर्ट, सरकार ने गठित की थी उच्च स्तरीय समिति

राज्य ब्यूरो, जम्मू। पनुन कश्मीर ने जम्मू-कश्मीर में जनसांख्यिकीय बदलाव को लेकर सरकार द्वारा गठित उच्चस्तरीय समिति को 500 पन्नों की विस्तृत अध्ययन रिपोर्ट सौंपी है। पनुन कश्मीर के संयोजक अग्निशेखर और अध्यक्ष टिटो गंजू ने जानराजा इंस्टीट्यूट आफ जेनोसाइड एंड एट्रोसिटीज स्टडीज के मुख्य संरक्षक के साथ बुधवार सुबह जम्मू के एक होटल में समिति के समक्ष यह अध्ययन प्रस्तुत किया।

पनुन कश्मीर के प्रवक्ता के अनुसार, जानराजा इंस्टीट्यूट आफ जेनोसाइड एंड एट्रोसिटीज स्टडीज के सहयोग से तैयार की गई यह रिपोर्ट जम्मू-कश्मीर में लंबे समय से हुए जनसांख्यिकीय बदलावों का ऐतिहासिक, जनसांख्यिकीय, संवैधानिक, कानूनी और सामाजिक-राजनीतिक दृष्टिकोण से अध्ययन करती है।



रिपोर्ट में जनसंख्या के ऐतिहासिक स्वरूप, पलायन, विस्थापन, पुनर्वास, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, संपत्ति के स्वामित्व और लंबे समय तक विस्थापित रहने के प्रभावों का विश्लेषण किया गया है। इसमें विशेष रूप से कश्मीर घाटी में हुए जनसांख्यिकीय बदलावों पर ध्यान केंद्रित किया गया है।

कश्मीरी हिंदुओं के विस्थापन और उसके लगातार बने हुए जनसांख्यिकीय प्रभावों पर केंद्रित रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा 1989-90 से घाटी से कश्मीरी हिंदुओं के विस्थापन और उसके लगातार बने हुए जनसांख्यिकीय प्रभावों पर केंद्रित है। अध्ययन में इसे केवल पलायन की घटना न मानकर भौतिक उपस्थिति के खत्म होने, पारंपरिक बस्तियों के टूटने, संपत्ति संबंधी समस्याओं, राजनीतिक भागीदारी में बदलाव और बड़ी संख्या में विस्थापित लोगों के अपने पैतृक स्थानों पर वापस न लौट पाने की प्रक्रिया के रूप में देखा गया है।

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शोधकर्ताओं ने सामान्य जनसांख्यिकीय आवाजाही और संघर्ष, लक्षित हिंसा, जबरन विस्थापन, असुरक्षा, बेदखली तथा लंबे समय तक मूल निवास स्थान से दूर रहने जैसी असाधारण परिस्थितियों के कारण होने वाले जनसांख्यिकीय बदलावों के बीच अंतर का भी अध्ययन किया है।

प्रवक्ता ने बताया कि अध्ययन के लिए ऐतिहासिक स्रोतों, जनसांख्यिकीय आंकड़ों, सरकारी एवं संस्थागत रिकॉर्ड, कानूनी और संवैधानिक दस्तावेजों के साथ-साथ समुदाय के दस्तावेजों और प्रत्यक्ष गवाही का इस्तेमाल किया गया है। इन तथ्यों पर भी विचार कर सके अग्निशेखर और गंजू ने कहा कि रिपोर्ट समिति के समक्ष उपलब्ध शोध और दस्तावेजों को रखने के उद्देश्य से सौंपी गई है, ताकि जनसांख्यिकीय बदलावों की व्यापक जांच के दौरान समिति इन तथ्यों पर भी विचार कर सके।