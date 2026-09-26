पनुन कश्मीर ने उठाई अलग होमलैंड की मांग, 1990 के विस्थापन को बताया 7वां निर्वासन, अब क्या है आगे का प्लान?

जागरण संवाददाता, जम्मू। पनुन कश्मीर ने 1990 के दशक की शुरुआत में कश्मीरी हिंदुओं के विस्थापन को समुदाय का सातवां निर्वासन मानते हुए घाटी में एक स्थायी राजनीतिक एवं संवैधानिक समाधान की मांग की है।

संगठन ने कहा कि बार-बार हुए विस्थापन, संपत्तियों के नुकसान और सांस्कृतिक विघटन के मद्देनजर कश्मीरी पंडितों के लिए अलग, सुरक्षित और संवैधानिक रूप से संरक्षित होमलैंड आवश्यक है।

सांस्कृतिक पहचान बचाने की भी चुनौती

पनुन कश्मीर के संयोजक अग्निशेखर ने कहा कि कश्मीरी पंडितों के संकट को केवल पुनर्वास और वापसी तक सीमित नहीं किया जा सकता। विस्थापन का प्रभाव जीवन और संपत्ति के नुकसान के साथ-साथ समुदाय की सांस्कृतिक निरंतरता के टूटने के रूप में भी सामने आया है।