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    जम्मू-कश्मीर में पंचायत-DDC चुनाव का काउंटडाउन शुरू! सरकार के फैसले का इंतजार, देरी हुई तो मार्च-अप्रैल में मतदान

    By Rohit JandiyalEdited By: Dallu Slathia
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 03:00 PM (IST)

    राज्य चुनाव आयोग ने जम्मू-कश्मीर सरकार से पंचायत और जिला विकास परिषद चुनावों पर इस महीने के अंत तक फैसला लेने को कहा है, ताकि अक्टूबर-नवंबर में चुनाव ...और पढ़ें

    जम्मू कश्मीर में पंचायत-डीडीसी चुनावों पर जल्द फैसला लेगी सरकार (फाइलफोटो)

    जम्मू कश्मीर में पंचायत-डीडीसी चुनावों पर जल्द फैसला लेगी सरकार (फाइलफोटो)

    HighLights

    1. चुनाव आयोग ने सरकार से महीने के अंत तक निर्णय मांगा।

    2. अक्टूबर-नवंबर में चुनाव संभव, देरी से अगले साल टलेंगे।

    3. ओबीसी आरक्षण, मतदाता सूची संशोधन प्रमुख तैयारियां।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। लंबे समय से पंचायत और जिला विकास परिषदों के चुनावों की प्रतीक्षा कर रहे जम्मू-कश्मीर में इस वर्ष चुनाव होंगे या नहीं, इसका फैसला जल्दी होने की उम्मीद है। राज्य चुनाव आयोग ने सरकार को स्पष्ट किया है कि यदि इस साल अक्टूबर-नवंबर में चुनाव कराने हैं तो सरकार को इसी महीने के अंत तक चुनाव कराने पर फैसला लेना होगा। इसमें देरी होने पर चुनाव अगले साल मार्च-अप्रैल तक टल सकते हैं।

    आयोग ने सरकार को चुनाव की तैयारियों और समय-सीमा को लेकर विस्तृत जानकारी दी है। आयोग के अनुसार अगस्त के अंत तक सरकार का निर्णय आने पर अक्टूबर-नवंबर में पंचायत और जिला विकास परिषद के चुनाव कराए जा सकते हैं। दिसंबर से बर्फबारी और ठंड शुरू होने के कारण मार्च तक चुनावी प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

    18 साल पूरे कर चुके युवाओं के नाम जुड़ेंगे

    चुनाव प्रक्रिया आगे बढ़ाने के लिए आयोग को कई औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इनमें एक अक्टूबर को कट-आफ तिथि मानकर विशेष संक्षिप्त मतदाता पुनरीक्षण, 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके नए मतदाताओं का नामांकन, ओबीसी के लिए सीटों का आरक्षण तथा महिलाओं, एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों का रोटेशन शामिल है। इसके अलावा बैलेट बाक्स सहित अन्य चुनावी सामग्री की खरीद भी करनी होगी।

    ओबीसी आयोग की रिपोर्ट लागू होना जरूरी

    आयोग ने सरकार को ओबीसी आयोग की रिपोर्ट पर निर्णय लेने के लिए दो बार पत्र लिखा है। सेवानिवृत्त जस्टिस जेआर कोतवाल की अध्यक्षता वाले आयोग ने फरवरी 2025 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, लेकिन अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं हुआ है।

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    स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी को कितना आरक्षण दिया जाएगा, यह आयोग की रिपोर्ट लागू होने के बाद ही तय होगा। रिपोर्ट को राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद ही ओबीसी के लिए वार्डों का आरक्षण और आरक्षित सीटों के रोटेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी।

    केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में केंद्रीय शासन के दौरान पहली बार ओबीसी को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में आठ प्रतिशत आरक्षण दिया था। इसके बाद स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी आरक्षण का प्रतिशत निर्धारित करने के लिए आयोग का गठन किया गया था।

    चुनाव सामग्री की खरीद के लिए तैयार आयोग

    आयोग ने चुनाव सामग्री की खरीद से संबंधित निविदाओं को अंतिम रूप दे दिया है। हालांकि इन्हें तभी जारी किया जाएगा जब सरकार स्थानीय निकाय चुनाव कराने की औपचारिक घोषणा करेगी।आयोग की तैयारियों के अनुसार पंचायत और जिला विकास परिषद चुनाव एक साथ कराने की योजना है। दोनों चुनाव मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित हैं।

    इसके बाद शहरी क्षेत्रों में नगर निकाय चुनाव कराए जाएंगे। ब्लाक डेवलपमेंट काउंसिल के अध्यक्षों का चुनाव अप्रत्यक्ष तरीके से पंचायत सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसलिए बीडीसी चुनाव पंचायतों के गठन के बाद ही संभव होंगे।

    ढाई साल से पंचायतें नहीं

    जम्मू-कश्मीर में पंचायतों का कार्यकाल 9 जनवरी 2024 को समाप्त हो गया था। इसके साथ ही बीडीसी का कार्यकाल भी समाप्त हो गया। नगर निकायों का कार्यकाल अक्टूबर-नवंबर 2023 में पूरा हो चुका था, जबकि जिला विकास परिषद का कार्यकाल 24 फरवरी 2026 को समाप्त हो गया।

    जम्मू-कश्मीर में यह पहली बार था जब पंचायती राज व्यवस्था के तीनों स्तरों पर निर्वाचित संस्थाएं एक साथ अस्तित्व में आई थीं।