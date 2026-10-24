जम्मू में PIA लिखा गुब्बारा और सांबा में 'जासूस कबूतर' मिला, पैर में कोड वाला छल्ला भी था; सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू संभाग में संदिग्ध गुब्बारा और कबूतर मिलने की दो घटनाओं से सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। दोमाना के घो मन्हासा इलाके में एक निजी बैंक्वेट हाल के पास पीआइए लिखा जहाजनुमा गुब्बारा मिला, जबकि सांबा के सीमावर्ती गांव मावा में काली माता मंदिर के पास पैर में कोड नंबर वाला छल्ला पहने एक कबूतर मिला।



दोमाना पुलिस थाना क्षेत्र के घो मन्हासा इलाके में एक निजी बेंक्विट हाल के पास एक पाकिस्तानी गुब्बारा मिलने की सूचना सामने आई है। स्थानीय निवासी ने गुब्बारा देखने के बाद इसकी जानकारी संबंधित अधिकारियों को दी। घटना के बाद क्षेत्र में चर्चा का माहौल है।

घो मन्हासा में मिला PIA लिखा गुब्बारा पुलिस के अनुसार महावीर बस्ती, घौ मनहासन निवासी एक व्यक्ति ने सूचना दी कि बेंक्विट हाल के पास जहाजनुमा गुब्बारा मिला है, जिस पर पीआइए लिखा हुआ है। यह इलाका पुलिस चौकी सांदवा के अधिकार क्षेत्र में आता है। गुब्बारे को पाकिस्तानी बताया जा रहा है।

हालांकि, इसके संबंध में अन्य विवरण सामने आना बाकी है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी, ताकि गुब्बारे पर लिखे संदेश या अन्य निशानों के आधार पर उसके स्रोत का पता लगाया जा सके। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि गुब्बारा कहां से आया और क्या उस पर कोई संदेश या संदिग्ध सामग्री लिखी हुई है।

सांबा के सीमावर्ती गांव मावा में संदिग्ध कबूतर मिला सांबा के सीमावर्ती गांव मावा में काली माता मंदिर के पास से एक संदिग्ध कबूतर मिला है। कबूतर के पैर में एक प्लास्टिक का छल्ला भी बंधा हुआ था, जिस पर कोड नंबर 03341214150 लिखा था। स्थानीय लोगों ने जैसे ही इस कबूतर को देखा तो क्षेत्र में हड़कंप मच गया इसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी स्थानीय पुलिस को दी, मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे अपने कब्ज़े में लेकर आगे की जाँच शुरू कर दी है।