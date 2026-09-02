पहलगाम में बादल फटने के बाद बाढ़ में फंसे लोग, SDRF ने बचाई 6 की जान; प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

जागरण टीम, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है। कश्मीर संभाग के पहलगाम क्षेत्र में मंगलवार को बादल फटने से बाढ़ जैसे हालात रहे। कई निचले इलाकों में भारी जलभराव से होटलों, दुकानों, घरों आदि में पानी चला गया।

सड़कों पर राहगीरों और वाहन चालकों को आवाजाही में काफी दिक्कतें झेलनी पड़ीं। इस बीच जम्मू संभाग के कई जिलों में बारिश के कारण नदी नाले उफान पर रहे। तेज बारिश के बीच जिला पुंछ में विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बंद रखे गए।

वहीं, जम्मू संभाग के राजौरी जिले में लगातार हो रही बारिश के बीच खांडली नदी में तेज बहाव में फंसे छह लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू अभियान चलाकर सुरक्षित निकाला। बचाए गए लोगों में चमन लाल का 17 वर्षीय पुत्र विक्रम सिंह, उनके परिवार के सदस्य सतवीर सिंह और 45 वर्षीय भोली देवी शामिल हैं। इसके अलावा आसिफ अली शाह के 11 वर्षीय पुत्र अरमान शाह तथा पांच और सात वर्ष की जारा और जोया शामिल हैं।

वैष्णो देवी हेलिकॉप्टर सेवा प्रभावित बारिश और बादलों के छाए रहने से दिन में अधिकतर समय कटड़ा-सांझीछत हेलिकॉप्टर सेवा प्रभावित हुई। घाटी में हल्की बारिश के बाद दिनभर मौसम खुला रहा। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर के अनुसार बुधवार को प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। लेकिन आगामी मौसम में कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा। जम्मू संभाग के जिला राजौरी और पुंछ में तेज बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित रहा। पुंछ में नदी-नालों का जलस्तर बढ़ गया है।

प्रशासन ने दी यात्रा न करने की सलाह प्रशासन ने लोगों को नदी-नालों से दूर रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है। वहीं, ऊधमपुर में सुबह हल्की बारिश हुई। जिला कठुआ में बारिश के कारण बनी-बसोहली मार्ग पर पर यातायात प्रभावित हुआ। जम्मू में दिन में पसीना छूटा, लेकिन हल्के बादल भी छाए रहे।