ऑपरेशन इफ्तिकार भट्ट और 'आतंकी' बनकर आतंकियों का खात्मा... मेजर मोहित शर्मा की कहानी, धुरंधर में हमजा बने रणवीर से कनेक्शन?

डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' काफी चर्चा में है। इस फिल्म को देखने के बाद बलिदान मेजर मोहित शर्मा की यादें ताजी हो गई हैं। फिल्म में अभिनेता रणवीर सिंह ने एक जासूस की भूमिका निभाई है, जिसे हमजा अली मजारी के अंडरकवर नाम से जाना जाता है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फिल्म देखने के बाद कुछ लोगों ने दावा किया है कि यह कहानी बलिदान मेजर मोहित शर्मा से मेल खाती है। हालांकि, फिल्म मेकर्स ने साफ इनकार करते हुए कहा है कि यह फिल्म मेजर मोहित शर्मा की बायोपिक नहीं है।

कौन थे मेजर मोहित शर्मा मोहित शर्मा, भारतीय सेना के पैरा स्पेशल फोर्स के कमांडो थे। उनकी बहादुरी की चर्चा आज भी होती है। उन्हें सबसे बड़ा बहादुरी का सम्मान अशोक चक्र से नवाजा गया है। मेजर मोहित शर्मा का 'ऑपरेशन इफ्तिकार भट्ट' की चर्चा आज भी हो रही है।

इस ऑपरेशन के तहत उन्होंने हिजबुल के दो नामी आतंकियों को ढेर कर दिया। मोहित शर्मा, मिलिटेंट ग्रुप में सफलतापूर्वक घुसपैठ की। इसके बाद आतंकियों के साथ घुल-मिल गए। मौके मिलते ही आतंकियों को ढेर कर दिया। इस बहादुरी के लिए सेना ने उन्हें मेडल से सम्मानित किया। मार्च 2009 में जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में काउंटर टेरर ऑपरेशन के दौरान मेजर मोहित शर्मा ने अपनी टीम को लीड किया। इस दौरान उन्होंने कई आतंकवादियों को ढेर कर दिया। गंभीर रूप से घायल होने के कारण मेजर मोहित शर्मा 31 की उम्र में बलिदान हो गए। हरियाणा के रोहतक में हुआ था जन्म मनोज शर्मा का जन्म हरियाणा के रोहतक में हुआ था, लेकिन उनकी पढ़ाई-लिखाई उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से हुई है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास होने के बाद दिसंबर 1999 में ऑफिसर रैंक में शामिल हुए। इसके बाद उन्होंने पैरा स्पेशल फोर्स ज्वाइन किया। इस दौरान उन्होंने कई सीक्रेट ऑपरेशन किए।

फिल्म धुरंधर और रणवीर सिंह से क्यों हो रही तुलना? रणवीर सिंह ने जिस तरह के रोल किए हैं, उससे दर्शकों ने दावा किया है कि इस फिल्म की कहानी बलिदान मेजर मोहित शर्मा की है। जिस तरह से मोहत शर्मा ऑपरेशन को अंजाम देते थे, वैसे ही कुछ फिल्म में भी दिखाया गया है।