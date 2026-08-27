एक मंत्री पद और 6 दावेदार... उमर अब्दुल्ला सरकार में शामिल होना कांग्रेस के लिए क्यों आसान नहीं? जानें पूरा सियासी गणित
जम्मू-कश्मीर में उमर अब्दुल्ला सरकार में शामिल होने का फैसला कांग्रेस के लिए आसान नहीं है। राज्य का दर्जा बहाल होने तक मंत्रिमंडल से बाहर रहने और एक मंत्री पद की चुनौती ने पार्टी को पशोपेश में डाल दिया है।
HighLights
कांग्रेस दो साल से मंत्रिमंडल से बाहर है।
राज्य का दर्जा बहाली की मांग पर अड़ी है।
उमर सरकार में कांग्रेस को एक ही पद मिलेगा।
राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने का फैसला लेना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। पिछले दो साल से कांग्रेस यह कह मंत्रिमंडल से बाहर है कि जब तक जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता है, वे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे।
उमर सरकार की नीतियों की आलोचना भी समय-समय पर कांग्रेस करती आ रही है। एक कारण यह भी है कि उमर सरकार में कांग्रेस को मंत्री का एक ही पद मिलेगा। ऐसे में कांग्रेस के कुल छह सदस्यों में मंत्री कौन बनेगा, इस पर फैसला लेना भी आसान नहीं है।
एक अनार सौ बीमार
गुलाम अहमद मीर कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं तो तारिक हमीद करा प्रदेश प्रधान हैं। भले ही प्रधान ने यह फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया है लेकिन प्रभारी नासिर हुसैन, मीर व करा से सलाह जरूर होगी। ऐसे में फीडबैक हाईकमान को जाएगा। ऐसे में छह सदस्यों की राय भी ली जाएगी।
एक पद का हाल ऐसा है जैसे एक अनार सौ बीमार। लंबे समय से पार्टी सत्ता से बाहर है। पार्टी किस मुंह से लोगों के बीच जाएगी जो दो साल से राज्य के दर्जे की बहाली के मुद्दे पर मंत्रिमंडल में शामिल न होने की बात कह चुकी है। इस तरह से कांग्रेस के लिए चुनौती कम नहीं है। पार्टी का पशोपेश में फंसना तय है।
यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर में मंत्रिमंडल विस्तार से पहले बड़ा सियासी दांव! नेकां का फिर कांग्रेस को ऑफर, पहले यहां फंसा था पेंच