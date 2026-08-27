एक मंत्री पद और 6 दावेदार... उमर अब्दुल्ला सरकार में शामिल होना कांग्रेस के लिए क्यों आसान नहीं? जानें पूरा सियासी गणित 

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने का फैसला लेना कांग्रेस के लिए आसान नहीं होगा। पिछले दो साल से कांग्रेस यह कह मंत्रिमंडल से बाहर है कि जब तक जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल नहीं हो जाता है, वे मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होंगे।

उमर सरकार की नीतियों की आलोचना भी समय-समय पर कांग्रेस करती आ रही है। एक कारण यह भी है कि उमर सरकार में कांग्रेस को मंत्री का एक ही पद मिलेगा। ऐसे में कांग्रेस के कुल छह सदस्यों में मंत्री कौन बनेगा, इस पर फैसला लेना भी आसान नहीं है।

एक अनार सौ बीमार गुलाम अहमद मीर कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं तो तारिक हमीद करा प्रदेश प्रधान हैं। भले ही प्रधान ने यह फैसला हाईकमान पर छोड़ दिया है लेकिन प्रभारी नासिर हुसैन, मीर व करा से सलाह जरूर होगी। ऐसे में फीडबैक हाईकमान को जाएगा। ऐसे में छह सदस्यों की राय भी ली जाएगी।