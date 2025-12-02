Language
    मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल बुलाई अहम हाई-लेवल कैबिनेट मीटिंग, लिए जा सकते हैं यह बड़े फैसले

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 12:54 PM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कल एक उच्च-स्तरीय कैबिनेट बैठक बुलाई है। इस बैठक में राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार कुछ बड़े फैसले ले सकती है जो राज्य की जनता को प्रभावित करेंगे। विकास परियोजनाओं, सुरक्षा व्यवस्था, युवाओं के लिए रोजगार और किसानों के लिए राहत जैसे मुद्दों पर विचार किया जाएगा।

    कैबिनेट के सभी फैसलों के लिए आखिर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंज़ूरी की जरूरत होगी।

    डिजिटल डेस्क, जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने 3 दिसंबर को एक हाई-लेवल कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इस बैठक में रिजर्वेशन पॉलिसी एजेंडा सबसे ऊपर होने के साथ सरकार नौकरियों और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ओपन मेरिट कोटा बढ़ाने सहित कई बड़े फैसले लिए जा सकते हैं।

    सूत्रों ने बताया कि यह बैठक बुधवार सुबह 9 बजे सिविल सचिवालय जम्मू में होगी और सालाना दरबार मूव के बाद यह पहली फॉर्मल कैबिनेट मीटिंग होगी। 

    सूत्रों ने कहा कि रिज़र्वेशन में बदलाव चर्चा का एक अहम मुद्दा होगा क्योंकि सरकार कुछ कैटेगरी, खासकर पिछड़े इलाकों के निवासी (RBA) और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) में कोटा को सही ठहराने के लिए रिज़र्वेशन नियमों में बदलाव करने की योजना बना रही है ताकि ओपन मेरिट शेयर में प्रस्तावित बढ़ोतरी को शामिल किया जा सके। 

    अधिकारियों के मुताबिक, गाइडलाइंस के अनुसार EWS कोटा अधिकतम 10 प्रतिशत है, अगर सरकार इसे सही ठहराती है तो इसमें बदलाव किया जा सकता है। RBA कोटा, जो कभी 20 प्रतिशत तक था, उसे पहले ही घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है, इस चिंता के बीच कि प्रभावशाली लोगों को ज्यादा फायदा हुआ है। 

    यह है आरक्षण का कोटा

    सूत्रों ने कहा, “सरकार को ओपन मेरिट को 40 परसेंट तक बढ़ाने के लिए SC, ST और OBC जैसी संसद द्वारा ज़रूरी श्रेणी को छोड़कर अलग-अलग श्रेणी से लगभग 10 प्रतिशत की कटौती करने की ज़रूरत है।” अभी, जम्मू-कश्मीर में 70 प्रतिशत रिजर्वेशन है। सबसे ज़्यादा 20 प्रतिशत हिस्सा अनुसूचित जनजाति को जाता है (गुज्जर-बकरवाल और पहाड़ी जातीय जनजातियों को 10-10 प्रतिशत), इसके बाद RBA और EWS को 10-10 प्रतिशत, OBC को आठ प्रतिशत, SC को आठ प्रतिशत और ALC/IB निवासियों को चार प्रतिशत मिलता है। 

    कैबिनेट सब कमेटी की सिफारिशों पर होगा फैसला

    एक्स-सर्विसमैन और विकलांग लोगों को 10 प्रतिशत का क्षैतिज रिजर्वेशन दिया जाता है। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के विरोध के बाद, रिज़र्वेशन पर कैबिनेट सब कमेटी (CSC) 10 दिसंबर, 2024 को बनाई गई थी। इसने 10 जून, 2025 को अपनी सिफारिशें जमा कीं, जिसके बाद लॉ डिपार्टमेंट ने उनकी जांच की। इन सिफारिशों पर अब कल की कैबिनेट मीटिंग में आखिरी फैसला होने की उम्मीद है। सूत्रों ने कहा, “कैबिनेट के सभी फैसलों के लिए आखिर में लेफ्टिनेंट गवर्नर की मंज़ूरी की जरूरत होगी।” 

    ओपन मेरिट में आने वाले युवा नाराज

    इससे पहले, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने अकाउंट्स असिस्टेंट के 600 पोस्ट का विज्ञापन दिया था, जिसमें से सिर्फ़ 240 पोस्ट ओपन मेरिट (OM) कैटेगरी में दिए गए थे। इससे OM कैटेगरी में आने वाले युवा नाराज़ हो गए हैं, और उन्होंने केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा रिज़र्वेशन पॉलिसी के रिव्यू की अपनी मांग फिर से दोहराई है। 

    जम्मू-कश्मीर सर्विसेज़ सिलेक्शन बोर्ड द्वारा विज्ञापन दिए गए अकाउंट्स असिस्टेंट के 600 पोस्ट में से, सिर्फ़ 40 प्रतिशत पोस्ट (240) ओपन मेरिट उम्मीदवारों के लिए रखे गए थे, जबकि 360 पोस्ट अलग-अलग कैटेगरी के लिए रिज़र्व किए गए हैं जिनमें 48 अनुसूचित जाति (SC) के लिए, 60-60 अनुसूचित जनजाति (ST1 और ST2) के लिए, 48 अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए, 24 ALC/IB के लिए, 60 पिछड़े इलाकों के निवासियों (RBA) के लिए, और 60 आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए। ओपन मेरिट के स्टूडेंट्स का कहना है कि उन्हें सरकारी भर्ती में नजरअंदाज किया जा रहा है। 

    उमर ने वर्किंग कमेटी बैठक में की थी घोषणा

    इससे पहले, जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि कैबिनेट अपनी अगली मीटिंग में नौकरी में रिज़र्वेशन को सही करने के मुद्दे पर बात करेगी। “कैबिनेट मीटिंग होगी। हम इस बात से मजबूर थे कि मैं नहीं चाहता था कि (मॉडल) कोड ऑफ़ कंडक्ट की वजह से कोई इलेक्शन कमीशन जाकर इसे खराब करे।

    अब जब कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो गया है, चुनाव खत्म हो गए हैं, तो संबंधित मंत्री अगली कैबिनेट मीटिंग में मेमो पेश करेंगे, और हम तब इस पर चर्चा करेंगे,” सीएम उमर ने शुक्रवार 28 नवंबर को अपनी पार्टी की दो दिन की वर्किंग कमेटी मीटिंग के आखिर में रिपोर्टर्स से कहा।