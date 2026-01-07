'लद्दाख संभला नहीं, अब जम्मू को बर्बाद..., इन्हें मजहब ही नजर आता है'; भाजपा की अलग जम्मू राज्य की मांग पर भड़के उमर

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू को अलग राज्य बनाने की भाजपा नेताओं की मांग की आलोचना करते हुए कहा कि अगर यह लोग अब जम्मू-कश्मीर का, जम्मू का बेड़ा गर्क करना चाहते हैं तो करें। इनकी राजनीति जब नहीं चली तो अब जम्मू के लिए अलग स्टेटहुड की मांग कर रहे हैं। लद्दाख उनसे संभला नहीं, अब जम्मू को बरबाद करना चाहते हैं।

लोक कार्य विभाग की प्रशासनिक बैठक के बाद मंगलवार को एक संक्षिप्त बातचीत में जब पत्रकारों ने उनका ध्यान भाजपा के एक नेता द्वारा जम्मू के लिए अलग राज्य के दर्जे की मांग किए जाने पर दिलाया तो उन्होंने कहा कि लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाकर पहले ही उसे बरबाद कर दिया।

लद्दाख उनसे संभला नहीं और अब जम्मू को अलग राज्य बनाकर उसका बेड़ा गर्क करना है तो करें। लद्दाख उनसे संभला नहीं, जम्मू को क्यों बिगाड़ रहे हैं। अगर आज यह लोग जम्मू के लिए अलग राज्य की मांग कर रहे हैं तो कहीं न कहीं इनकी सियासत विफल रही है तभी तो जम्मू के लिए अलग स्टेटहुड याद आया। पहले क्यों नहीं आया।

वर्ष 2019 में ही जम्मू को क्यों अलग राज्य नहीं बनाया वर्ष 2019 में जब जम्मू-कश्मीर के दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, यही भाजपा वाले ही उस समय बना रहे थे, तब जम्मू को क्यों अलग राज्य नहीं बनाया। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि अब जम्मू को अलग राज्य बनाना चाहते हैं,किस बुनियाद पर? मजहब की। बाकी चीजें करिए,लेकिन जम्मू कश्मीर को क्यों तबाह कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं कि हम जम्मू कश्मीर का ख्यालनहीं रखते और लेकिन तबाही करने में यही लोग लगे हैं।

श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल एक्सिलेंस में मुस्लिम छात्रों के दाखिले को लेकर संघर्ष समिति के विरोध संबंधी सवाल पर भड़के उमर अब्दुल्ला ने कहा कि यह किसका विरोध है, किस बात पर विरोध कर रहे हैं, उन बच्चों ने मेहनत कर सीट हासिल की है,किसी को अहसान नहं है, उन पर, न मेरा और न विश्वविद्यालय का। उन्होंने इम्तिहान में पास होकर सीट ली है। उनको कहीं और समायोजित कीजिए।

नहीं चाहिए ऐसा मेडिकल कालेज जहां पढ़ाई नहीं सियासत हो मुझे लगता है कि वह बच्चे भी अब वहां नहीं पढ़ना चाहे। जो हालात इन लोगों ने की है, मैं अगर उन बच्चों का मां-बाप होता तो मैं भी अपने बच्चों को डर डर कर ही वहां भेजता वह मेडिकल कालेज बंद करिए, हमें नहीं चाहिए ऐसा मेडिकल कालेज जहां पढ़ाई नहीं सियासत हो, यह लोग मेडिकल कालेज खोलने लायक नहीं हैं।

हमें इनका मेडिकल कालेज नहीं चाहिए। भारत सरकार को चाहिए कि वह इन बच्चों को किसी और संस्थान में दाखिला दे,हम इनकी शिक्षा का बंदोबस्त कर लेंगे,लेकिन अब य मेडिकल कालेज नहीं चाहिए। जम्मू कश्मीर की फुटबाल और क्रिकेट टीम के चयन में कथित पक्षपात के आरोपों की तरफ ध्यान दिलए जाने पर उमर अब्दुल्ला ने बिना भाजपा का नाम लिए कहा कि जनाब हम खेल को खेल ही देखते हैं।

क्या फुटबाल टीम से इसलिए एतराज था कि उसमें मुसलमान हैं यह सवाल उन लोगों से करिए जो खेल को सियासत से जाेड़ते हैं,जब टीम को देखते हैं तो उसमें खिलाड़ियोें के मजहब को देखते हैं। मजहब के अलावा इनको कुछ नहीं दिखता। क्या फुटबाल टीम से इसलिए एतराज था कि उसमें मुसलमान हैं, क्या क्रिकेट टीम से इसलिए परेशानी है कि उसमें मुसलमान ज्यादा हैं। यह हर चीज में मजहब लाते हैं, तालीम में मजहब लाते हैं, खाने पीने मं तो उन्होंने हद कर दी। जब कोई मुद्दा नहीं चला तो जम्मू को अलग राज्य बनाने पर तुले हैं।

आरक्षण नीति से जुढ़े सवाल पर उन्होंने गेंद उपराज्यपाल के पाले में फेंकते हुए कहा कि लोकभवन यहां से दो किलोमीटर दूर है,आप उपराज्याल से पूछिए। यह सवाल हमसें क्यों? हमने अपना काम कर दिया है। कैबिनेट ने कैबिनेट उप समिति की सिफारिशों को पास कर,संबधित फाइल उपराज्यपाल को भेज दी है। अब उन्होंने मंजूरी देनी है।

दैनिक वेतन भोगियों के लिए आगामी बजट में किसी प्रकार की राहत से जुढ़े सवाल को टालते हुए उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। बजट तैयार किया जाएगा और उसके बाद सदन में रखा जाएगा,तभी पता चलेगा।

हालात क्या बनेंगे- न हमें पता न आपको मौजूदा वर्ष में प्रदेश सरकार के समक्ष चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि अभी साल शुरु हुए छह ही दिन हुए हैं,कब कौन सी चुनौती सामने आए,क्या पता। पिछले साल क्या किसी को उम्मीद थी कि पहलगाम में आतंकी हमला होगा,आपरेशन सिंदूर जैसे हालात होंगे। फिर अगस्त-सितंबर में बाढ़ बारिश आयी,जिससे हुए नुक्सान का खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। हम अपनी तरफ से सभी चीजों के लिए तैयारी करते हैं,बाकी हालात क्या बनेंगे या न आपको पता है न हमें पता है।