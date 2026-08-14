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    दो साल में दूसरी बार सुखबीर बादल पर हमला, उमर अब्दुल्ला ने जताई चिंता, बोले- लोकतंत्र में हिंसा की जगह नहीं

    By Rohit Jandiyal Edited By: Dallu Slathia
    Updated: Fri, 14 Aug 2026 11:56 AM (IST)

    मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नांदेड़ में सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं के लिए कोई जगह न होने की ब ...और पढ़ें

    उमर अब्दुल्ला ने सुखबीर बादल पर नांदेड़ हमले की निंदा की।

    उमर अब्दुल्ला ने सुखबीर बादल पर नांदेड़ हमले की निंदा की


    HighLights

    1. मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सुखबीर बादल पर हमले की निंदा की।

    2. नांदेड़ गुरुद्वारे में निहंग ने कृपाण से किया हमला।

    3. बादल के दाहिने हाथ में चोट लगी, हमलावर गिरफ्तार।

    राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने महाराष्ट्र के नांदेड स्थित एक गुरुद्वारे में शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह के हमलों के लिए कोई जगह नहीं है।

    उमर अब्दुल्ला ने इंटरनेट मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि वह अपने पिता और सहयोगियों के साथ मिलकर सुखबीर बादल पर हुए इस गंभीर हमले की कड़े शब्दों में निंदा करते हैं।

    उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि दिसंबर 2024 में अमृतसर में सुखबीर बादल पर हुए जानलेवा हमले के प्रयास के बाद भी उनकी सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए पर्याप्त कदम क्यों नहीं उठाए गए।

    कब हुआ सुखबीर सिंह बादल पर हमला

    बताते चलें हुए कि गुरुवार को नांदेड के गुरुद्वारा माता साहिब देवन जी परिसर में एक निहंग ने कथित तौर पर सुखबीर सिंह बादल पर कृपाण से हमला किया। हमले में बादल के दाहिने हाथ में चोट लगी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। वहां उनके हाथ में दो से तीन टांके लगाए गए।

    ुखबीर बादल के मीडिया सलाहकार राज्यदीप के अनुसार, आरोपित उनके सीने पर वार करना चाहता था लेकिन सुखबीर की ओर से दायां हाथ आगे करने से उनकी बाजू पर गहरा घाव हो गया। हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

    दो साल में हमले की यह दूसरी घटना

    सुखबीर पर दो साल में हमले की यह दूसरी घटना है। इससे पहले 4 दिसंबर 2024 को श्री हरिमंदिर साहिब परिसर के बाहर उन पर तब हमला हुआ था जब वे श्री अकाल तख्त साहिब के आदेश पर परिसर के मुख्य द्वार पर सेवादार की सजा भुगत रहे थे।

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