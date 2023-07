'बाप बेटे की ना बने पर किसी की तो बने सरकार ', जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने की उमर अब्दुल्ला ने की मांग

Omar Abdullah उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के पक्ष में हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू में चुनाव कराना चाहिए। यहां लोगों को फैसला करने दीजिए चुनाव का मौका दीजिए। उन्होंने कहा कि यहां बाप बेटे की ना बने पर किसी की तो सरकार बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में लोकतंत्र नहीं चल रहा है। उन्होंने बढ़ रही हत्याओं की संख्या पर भी सवाल उठाया है।

'बाप बेटे की ना बने पर किसी की तो सरकार बने', जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने के पक्ष में बोले उमर

जम्मू, जागरण संवाददाता। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने आज जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रशासन पर जमकर निशाना साधा है। उमर अब्दुल्ला ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू और कश्मीर में लोकतंत्र नहीं चल रहा है। उन्होंने कहा कि केवल उन्हीं लोगों के खिलाफ जांच चल रही है, जो बीजेपी के साथ नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर में कोई विकास नहीं हुआ है, केवल लोगों की हत्याओं की संख्या बढ़ी है। अल्पसंख्यकों की हत्या के बढ़ते मामले पर किया सवाल उमर ने सवाल किया कि अगर हम जिम्मेदार हैं तो 2014 के बाद हुई हत्याओं के लिए कौन जिम्मेदार है। पुलवामा के लिए कौन जिम्मेदार है। वहीं, प्रदेश के नए नए क्षेत्र उग्रवाद प्रभावित क्यों हो रहे हैं। कश्मीर में अल्पसंख्यकों की हत्या के मामले क्यों बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू में केवल लोगों से झूठी घोषणाएं की जाती है, लेकिन वास्तव में यहां कोई क्रियान्वन नहीं हुआ है। 'बाप बेटे की ना बने पर किसी की तो सरकार बने' उमर ने कहा कि सुरक्षा सख्त न होने के कारण एलजी सिन्हा रोड 15 मिनट के लिए बंद है। वे असुरक्षित हैं क्योंकि स्थिति अनुकूल नहीं है। वहीं, उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी भी परिवार के सदस्यों को बढ़ावा दे रही है, हर किसी को अधिकार है। वहीं, उमर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने के पक्ष में है। उन्होंने कहा कि जम्मू में चुनाव कराना चाहिए। यहां लोगों को फैसला करने दीजिए, चुनाव का मौका दीजिए। उन्होंने कहा कि यहां बाप बेटे की ना बने पर किसी की तो सरकार बननी चाहिए।

Edited By: Preeti Gupta