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यात्रियों के लिए जरूरी खबर, जम्मू-कश्मीर में ट्रेनों का टाइम बदला; कटरा की 2 ट्रेन भी शामिल, चेक करें नई टाइमिंग

By Digital Desk Edited By: Dallu Slathia
Published: Wed, 23 Sep 2026 06:09 PM (IST)

उत्तर रेलवे ने जम्मू-कश्मीर से गुजरने वाली कई ट्रेनों के समय में बदलाव की घोषणा की है। यह बदलाव 25 ...और पढ़ें

जम्मू-कश्मीर में बडगाम-बारामूला से कटरा तक ट्रेनों के समय में बदलाव। (फाइल फोटो)

जम्मू-कश्मीर में बडगाम-बारामूला से कटरा तक ट्रेनों के समय में बदलाव (फाइल फोटो)

HighLights

  1. उत्तर रेलवे ने जम्मू-कश्मीर की कई ट्रेनों का समय बदला।

  2. तीन DMU ट्रेनों के समय में 25 सितंबर से बदलाव।

  3. कटरा से चलने वाली दो एक्सप्रेस ट्रेनों का समय नवंबर से।

डिजिटल डेस्क, जम्मू। जम्मू-कश्मीर वालों के लिए बड़ी खबर है। उत्तर रेलवे ने जम्मू-कश्मीर से गुजरने वाली कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया है। तीन ट्रेनों के समय में बदलाव 25 सितंबर से और कटरा से चलने वाली दो ट्रेनों के समय में बदलाव नवंबर से लागू होगा।

बता दें कि ट्रेन नंबर 74617 (बनिहाल-बडगाम DMU) 25 सितंबर से शाम 6:35 बजे के बजाय शाम 7:00 बजे बडगाम पहुंचेगी। वहीं ट्रेन नंबर 74621 (बडगाम-बारामूला DMU) के समय में भी बदलाव किया गया है। यह ट्रेन शाम 7:00 बजे के बजाय शाम 7:15 बजे बडगाम से चलेगी और शाम 7:55 बजे के बजाय शाम 8:10 बजे बारामूला पहुंचेगी।

हर स्टेशन का नया शेड्यूल

नए शेड्यूल के अनुसार, ट्रेन शाम 7:29 बजे मजहोम, 7:38 बजे पट्टन, 7:47 बजे हमरे और 7:55 बजे सोपोर पहुंचेगी।

मजहोम में शाम 7:29 बजे आना और 7:30 बजे जाना, पट्टन में 7:38 बजे आना और 7:39 बजे जाना, हमरे में 7:47 बजे आना और 7:48 बजे जाना और सोपोर में 7:55 बजे आना और 7:56 बजे जाना।

25 सितंबर से, बारामूला-संगालदान DMU (ट्रेन नंबर 74620) के संगालदान पहुंचने का समय शाम 6:55 बजे से बदलकर शाम 7:20 बजे कर दिया जाएगा।

कटरा से चलने वाली दो ट्रेनों में बदलाव 

इसके अलावा उत्तर रेलवे ने नवंबर से कटरा से चलने वाली दो ट्रेनों में बदलाव की अलग से घोषणा की है।

ट्रेन नंबर 12476, श्री माता वैष्णो देवी कटरा-हापा एक्सप्रेस, 23 नवंबर से शहीद कैप्टन तुषार महाजन स्टेशन से सुबह 10:26 बजे के बजाय सुबह 10:04 बजे रवाना होगी। जम्मू तवी पर इसके आने-जाने का समय बदलकर सुबह 11:20 बजे आना और 11:30 बजे जाना कर दिया जाएगा, जबकि अभी यह समय सुबह 11:25 बजे आना और 11:35 बजे जाना है।

शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ स्टेशन पर नया समय दोपहर 12:28 बजे आना और 12:30 बजे जाना होगा, जबकि पठानकोट कैंट पर ट्रेन दोपहर 1:15 बजे पहुँचेगी और 1:20 बजे रवाना होगी।

माता वैष्णो देवी कटरा-जामनगर एक्सप्रेस का नया शेड्यूल

ट्रेन नंबर 12478, श्री माता वैष्णो देवी कटरा-जामनगर एक्सप्रेस का नया शेड्यूल 29 नवंबर से लागू होगा, जिसमें शहीद कैप्टन तुषार महाजन, जम्मू तवी, शहीद कैप्टन सुनील कुमार चौधरी कठुआ और पठानकोट कैंट के लिए वही बदलाव होंगे जो ऊपर बताए गए हैं।

रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे ट्रेन के रुकने की जगहों और समय के बारे में पूरी जानकारी के लिए रेलमदद हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करें या रेलवे की पूछताछ वाली वेबसाइट देखें।