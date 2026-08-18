भाजपा की राष्ट्रीय टीम में जम्मू-कश्मीर को जगह नहीं! अब कार्यकारिणी पर निगाहें, तीन नेताओं की एंट्री की उम्मीद

राज्य ब्यूरो, जम्मू। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में जम्मू कश्मीर के नेताओं को जगह न मिलने से कई नेता निराश हैं। अब राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बनने की उम्मीदें लगाएंगे। भाजपा के पुरानी पदाधिकारियों की टीम में डॉ. नरेंद्र सिंह को सचिव के रूप में स्थान मिला था। इस बार भी कई नेताओं ने उम्मीदें लगाई थी कि उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में जगह मिलेगी।

विधायक डॉ. नरेंद्र सिंह के विधानसभा में भाजपा के उप नेता बनने के बाद यह लगभग तय था कि उन्हें इस बार पदाधिकारियों की टीम में स्थान नहीं मिलेगा। ऐसे में कई नेताओं को उम्मीद थी कि इस बार भी प्रदेश भाजपा को जगह मिलेगी।

राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची पर टिकी उम्मीदें अब पार्टी नेताओं की उम्मीदें करीब दस दिन के बाद गठित होने वाले राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की सूची पर टिकी हैं। उम्मीद हैं कि जम्मू कश्मीर भाजपा के कम से कम तीन सदस्यों को इस सूची में स्थान मिल सकता है।

पिछली बार पूर्व उपमुख्यमंत्री डॉ. निर्मल सिंह, पूर्व मंत्री प्रिया सेठी व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना का राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में शामिल किया गया था। जम्मू-कश्मीर से तीन नामों की उम्मीद इस बार अटकलें लगाई जा रही थी कि रविंद्र रैना को राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम में पदाधिकारी के रूप में जगह मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब कई पार्टी नेताओं की उम्मीदें राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य बनने पर टिकी हैं।

लगभग हर प्रदेश से राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य चुने जाते हैं। उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री व कुछ सांसदों को भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में शामिल किया जाता है। पिछली टीम में सत शर्मा, अशोक कौल के साथ केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह को भी सदस्य के रूप में स्थान मिला था।

अब नए प्रभारी और कार्यकारिणी पर टिकी नजर जम्मू कश्मीर भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने जागरण को बताया कि जरूरी नहीं है कि हर राज्य, प्रदेश को पदाधिकारियों की टीम में स्थान मिले। उन्होंने बताया कि डॉ. नरेंद्र सिंह के भाजपा के राष्ट्रीय सचिव बनने से पहले भी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की सूची में जम्मू कश्मीर का कोई नेता था।