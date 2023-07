Jammu: सीआरपीएफ की गाड़ी नाला सिंध में जा गिरी, हादसे में नौ जवान हुए घायल

Jammu News जम्मू में सीआरपीएफ की गाड़ी नाला सिंध में जा गिरी जिसमें नौ जवान घायल हो गए। रविवार सुबह नीलग्रार हेलीपैड के पास एक दुर्घटना हुई जब सीआरपीएफ कर्मियों को लेकर पंजीकरण संख्या एचआर36एबी/3110 नामक एक वाहन सिंध नदी में लुढ़क गया। इन सभी को चोटें आईं हैं। उन्हें उपचार के लिए बेस कैंप अस्पताल बालटाल लाया गया है।

Jammu: सीआरपीएफ की गाड़ी नाला सिंध में जा गिरी, हादसे में नौ जवान हुए घायल : जागरण

जम्मू, जागरण संवाददाता: जम्मू में सीआरपीएफ की गाड़ी नाला सिंध में जा गिरी। हादसे में नौ जवान घायल हो गए। अधिकारियों के अनुसार रविवार सुबह नीलग्रार हेलीपैड के पास एक दुर्घटना हुई जब सीआरपीएफ कर्मियों को लेकर पंजीकरण संख्या एचआर36एबी/3110 नामक एक वाहन सिंध नदी में लुढ़क गया। इन सभी को चोटें आईं हैं। उन्हें उपचार के लिए बेस कैंप अस्पताल बालटाल लाया गया है। इस संबंध में आगे की कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

Edited By: MOHAMMAD AQIB KHAN