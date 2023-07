Jammu and Kashmir: आतंकी फंडिंग मामले में दक्षिण कश्मीर के पांच जगहों पर NIA की छापेमारी, ISI रच रहा खूनी खेल

NIA Raids in South Kashmir NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) ने दक्षिण कश्मीर में पांच स्थानों पर तलाशी ली है। अभी लगातार एनआईए की कार्रवाई जारी है। आंतकी गिरोह का भंडाफोड़ करने और उनके आतंकी मनसूबों को नाकाम करने के लिए छापेमारी की जा रही है। बता दें कि फिलहाल में एनआईए ने केंद्र शासित कई प्रदेशों में छापेमारी की है।

दक्षिण कश्मीर में NIA ने पांच जगहों पर की छापेमारी

जम्मू, जागरण संवाददाता। NIA Raids in South Kashmir: जम्मू और कश्मीर में NIA (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) ने दक्षिण कश्मीर में पांच स्थानों पर तलाशी ली है। वहीं अभी लगातार एनआईए की कार्रवाई जारी है। जानकारी के मुताबिक एनआईए ने आंतकी गिरोह का भंडाफोड़ करने और उनके आतंकी मनसूबों को नाकाम करने के लिए छापेमारी की है। दक्षिण कश्मीर में ओजीडब्लयू नेटवर्क की निगरानी में एनआई की छापेमारी जारी है। बता दें कि फिलहाल में एनआईए ने केंद्र शासित कई प्रदेशों में छापेमारी की है। गौहर अहमद बट और अहमद हज्जाम के घर हुई छापेमारी एनआईए की छापेमारी विभिन्न आतंकी संगठनों के लिए बतौर ओवरग्राउंड वर्कर काम कर रहे और इंटरनेट मीडिया व अन्य तरीकों से आतंकी एजेंडे को हवा दे रहे तत्वों के ठिकानों पर हुई है। यहां मिली जानकारी के अनुसार, जिला अनंतनाग में बंडरपोरा बीजबेहाड़ा में गौहर अहमद बट और नानिल मट्टन अनंतनाग में रियाज अहमद हज्जाम के घर आज सुबह सात बजे एनआईए ने छापा डाला। अनंतनाग और कुलगाम में हुई छापेमारी अनंतनाग और कुलगाम में तीन अन्य जगहों पर भी तलाशी ली जा रही है। संबधित अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआइएस और पाकिस्तान में बैठे आतंकी सरगना जम्मू कश्मीर में मरनासन्न आतंकवाद में नए प्राण फूंकने के लिए इंटरनेट मीडिया के जरिए नए आतंकियों की भर्ती करने,आतंकी हिंसा फैलाने और ड्रोन के जरिए हथियार व अन्य साजो सामान के साथ ड्रग्स भी पहुंचा रहे हैं। आतंक फैलाने के लिए इन संगठनों को सक्रिय कर रहा पाकिस्तान एनआईए के प्रवक्ता ने बताया कि पाकिस्तान ने अंतरराष्ट्रीय दबाव के बीच खुद को कश्मीर में जारी आतंकी हिंसा और अलगाववाद से अलग थलग दिखाने के लिए लश्कर, हिजब, जैश और अल-बदर जैसे आतंकी संगठनों को जम्मू कश्मीर का स्थानीय आतंकी संगठन साबित करने के लिए ,टीआरएफ और पीएएफ, कश्मीर टाइगर्स, कश्मीर फ्रीडम फाइटर्स, मुजाहिदीन गजवातुल हिंद जैसे आतंकी संगठनों को सक्रिय किया है। यह नए संगठन लश्कर, जैश व अन्य आतंकी संगठनों के छद्म संगठन और हिट स्क्वाड है। आईएसआई जम्मू में खूनी खेल रचने की फिराक में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई अब इन्हीं संगठनों के जरिए कश्मीर में खूनी आतंक का खेल चलाने में जु़टी हुई है और उसने इनके जरिए ही जम्मू कश्मीर समेत देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकी हमलों का एक बड़ा षडयंत्र बीते साल रचा था। एनआईए को इस षडयंत्र का समय रहते पता चल गया और उसने 21 जून 2022 काे मामला दर्ज कर तत्काल कार्रवाई की। इसके साथ ही विभिन्न इलाकों में छापेमारी करते हुए जांच का सिलसिला आगे बढ़ाया। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भेज रहा हथियार और नशीला पदार्थ जांच में पता चला है कि पाकिस्तानी एजेंसियां और आतंकी संगठन ड्रोन के जरिए जम्मू कश्मीर में सक्रिय हथियार व नशीले पदार्थ पहुंचा रहे है । इसके अलावा स्थानीय युवाओं को आतंकी संगठनों में भर्ती होने व सीमा पार से पहुंचाए गए आईईडी, स्टिकी बम व एसाल्ट राइफलों से आम लोगों केा निशाना बनाने के लिए उकसाया जा रहा है। एनआईए ने लगभग 137 जगहाें पर की छापेमारी इंटरनेट मीडिया पर भी भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करते हुए जम्मू कश्मीर के युवाओं में जिहादी मानसिकता को पैदा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस मामले की जांच के सिलसिले में बीते कुछ दिनों के दौरान एनआईए ने लगभग 137 जगहाें पर तलाशी ली है। जांच में पता चला है कि इन नए आतंकी संगठनों का कैडर देश विदेश में अपने हैंडलरों और साथियों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए इंटरनेट मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है। J&K: NIA conducts searches at five locations in south Kashmir in terror conspiracy case pic.twitter.com/0taA9JWdjr— ANI (@ANI) July 11, 2023

Edited By: Preeti Gupta