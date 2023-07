Jammu and Kashmir: पुलवामा में NIA ने की छापेमारी, आतंकी संगठनों का भंडाफोड़ करने के लिए तलाशी जारी

Nia Raids In Pulwama जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) की छापेमारी चल रही है। आतंकी संगठनों का भंडाफोड़ करने के लिए छापेमारी की जा रही है। वहीं दो दिन पहले भी एनआईए ने दक्षिण कश्मीर के पांच स्थानों पर तलाशी ली थी। एनआईए की छापेमारी विभिन्न आतंकी संगठनों के लिए की जा रही फंडिंग के लिए हुई।

जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में NIA ने की छापेमारी

पुलवामा, एजेंसी। Nia Raids In Pulwama: जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में एनआईए (राष्ट्रीय जांच एजेंसी) की छापेमारी चल रही है। आतंकी संगठनों का भंडाफोड़ करने के लिए छापेमारी की जा रही है। दक्षिण कश्मीर के पांच स्थानों पर एनआईए की छापेमारी वहीं, दो दिन पहले भी एनआईए ने दक्षिण कश्मीर के पांच स्थानों पर तलाशी ली थी। एनआईए की छापेमारी विभिन्न आतंकी संगठनों के लिए बतौर ओवरग्राउंड वर्कर काम कर रहे और इंटरनेट मीडिया व अन्य तरीकों से आतंकी एजेंडे को हवा दे रहे तत्वों के ठिकानों पर हुई थी। #WATCH | NIA (National Investigation Agency) raids underway in Pulwama of J&K. Details awaited. pic.twitter.com/9GqZgo1d30 July 13, 2023

Edited By: Preeti Gupta