लश्कर-ए-तैयबा को हथियार सप्लाई करने के मामले में कश्मीर के एख शख्स के खिलाफ NIA ने दायर की चार्जशीट

जम्मू-कश्मीर, एएनआई। जम्मू-कश्मीर में तालाब खटिकान के रहने वाले मुनीर को भारत में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए आग्नेयास्त्रों और विस्फोटकों के परिवहन के लिए लश्कर/टीआरएफ के पाकिस्तान स्थित गुर्गों के साथ साजिश रचने के लिए चार्जशीट में नामित किया गया है।

National Investigation Agency today filed a supplementary chargesheet against one accused Faisal Muneer alias Ali Bhai in the case involving the activities of The Resistance Front (TRF), an offshoot of the proscribed terrorist outfit, Lashkar-e-Toiba (LeT).