लिखित आश्वासन पर अड़े NHM कर्मचारी, सरकार से बातचीत बेनतीजा; जम्मू-कश्मीर में 72 घंटे और बढ़ी हड़ताल

राज्य ब्यूरो, जम्मू। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के कर्मचारियों से हड़ताल खत्म करने के अनुरोध के बाद नएचएम कर्मियों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के बीच हड़ताल समाप्त करने को लेकर कई बार बातचीत हुई लेकिन मांगे पूरी करने के लिए लिखित में कोई भी आश्वासन न मिलने के कारण कर्मचारियों पे हड़ताल जारी रखने का फैसला किया।

श्रीनगर में वीरवार को एनएचएम कर्मचारियों ने कई बार अधिकारियों के साथ बातचीत की। कर्मचारियों का कहना था कि वे अपनी हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने को तैयार हैं लेकिन सरकार को पहले उनकी मांगों को पूरा करने के लिए लिखित में आश्वासन देना होगा। कई बार बातचीत होने के बावजूद बात नहीं बनी।

इसके बाद यूटी लेवल कोआर्डिनेशन कमेटी ने लंबित मांगों का समाधान नहीं होने के चलते आंदोलन को 18 सितंबर 2026 से अगले 72 घंटे के लिए और बढ़ाने का एलान किया है। इस दौरान जम्मू-कश्मीर के विभिन्न जिलों में लगातार नौवें दिन नेशनल हेल्थ मिशन कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया।

जिला और ब्लॉक मुख्यालयों पर गरजे NHM कर्मचारी जम्मू संभाग के जिला एवं ब्लाक मुख्यालयों पर एनएचएम कर्मचारियों ने प्रांतीय अध्यक्ष जम्मू संभाग, डॉ. विकास शर्मा के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में डाक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य एनएचएम योजनाओं से जुड़े कर्मचारियों ने भाग लिया। जम्मू में स्वास्थ्य निदेशालय के बाहर कर्मचारियों के धरने में जम्मू वेस्ट असेंबली मूवमेंट के चेयरमैन सुनील डिंपल भी पहुंचे और उन्होंने सरकार से कर्मचारियों की मांगे पूरी करने को कहा। गांधीनगर और सरवाल अस्पतालों में भी कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को दोहराया।

इनमें व्यापक जाब पालिसी, नौकरी की सुरक्षा, गोल्डन हैंडशेक, सेवानिवृत्ति एवं सामाजिक सुरक्षा लाभ, सभी पात्र श्रेणियों के लिए इपीएफ कवरेज, वंचित एनएचएम कर्मचारियों के लिए लायल्टी बेनिफिट्स तथा अन्य सेवा संबंधी मुद्दे शामिल हैं। रामबन में NHM कर्मचारियों का प्रदर्शन वहीं एनएचएम इंप्लाइज एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहित सेठ ने रामबन जिले में कर्मचारियों के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि कर्मचारी पिछले नौ दिनों से हड़ताल पर हैं और इस बार जब तक सरकार ने लिखित में मांगे पूरी करने का आश्वासन नहीं दिया तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी।