जम्मू में बिजली का ट्रांसफार्मर चोरी, रातभर बिजली कट समझकर सोते रहे लोग; सुबह लाइनमैन पहुंचा तो खुला राज

जागरण संवाददाता, जम्मू। जानीपुर पुलिस थाना क्षेत्र रूपनगर इलाके में चोरों ने ऐसी वारदात को अंजाम दिया कि मोहल्लेवासियों के होश उड़ गए। चोर रात के अंधेरे में पूरे मोहल्ले को बिजली सप्लाई करने वाला ट्रांसफार्मर ही खोलकर ले गए। रात को बिजली बंद होने पर लोगों ने इसे सामान्य बिजली कट समझा और अपने-अपने घरों में इनवर्टर चला लिए। सुबह जब बिजली नहीं आई तो लोगों ने बाहर निकलकर देखा और पता चला कि बिजली का ट्रांसफार्मर ही गायब है।

मोहल्लेवासियों के अनुसार, रात को अचानक बिजली चली गई थी। कई घरों में इनवर्टर होने के कारण लोगों को संदेह नहीं हुआ। सुबह जब बिजली बहाल नहीं हुई तो लोग एकत्रित होकर ट्रांसफार्मर वाली जगह पर पहुंचे। वहां ट्रांसफार्मर नहीं मिला।

इसके बाद बिजली विभाग के लाइनमैन को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे लाइनमैन ने भी जांच के बाद बताया कि ट्रांसफार्मर खराब नहीं हुआ है, बल्कि उसे चोरी कर लिया गया है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की मोहल्लेवासियों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम सुबह मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। लोगों का कहना है कि यह कोई छोटी-मोटी चोरी नहीं है। इतना भारी ट्रांसफार्मर खोलकर उसे रात के समय ले जाना किसी संगठित गिरोह का काम हो सकता है।

इलाके में पहली बार हुई इतनी बड़ी चोरी स्थानीय निवासी आशिक अली ने बताया कि इलाके में इससे पहले इस तरह की बड़ी चोरी कभी नहीं हुई। उन्होंने पुलिस से मांग की कि ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले आरोपितों को जल्द गिरफ्तार किया जाए। लोगों को आशंका है कि यदि ऐसे गिरोह पर लगाम नहीं लगाई गई तो भविष्य में वे और बड़ी वारदातों को अंजाम दे सकते हैं।