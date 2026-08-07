जम्मू में स्कूटी और ट्रक की जोरदार टक्कर, एक युवक की मौत, दूसरा घायल, नई बस्ती के बाहर देर रात हुआ हादसा

जागरण संवाददाता, जम्मू : जम्मू के गांधी नगर थाना क्षेत्र के नई बस्ती इलाके में गुरुवार देर रात हुए सड़क हादसे में स्कूटी सवार एक युवक की मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार बताया जा रहा है।



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, स्कूटी पर दो युवक सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान सतवारी बिक्रम चौक मुख्य सड़क पर उनकी स्कूटी की एक ट्रक के साथ टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्कूटी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में स्कूटी पर पीछे बैठे युवक को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत होने की बात सामने आई है। वहीं, स्कूटी चला रहा युवक हादसे में घायल हुआ है।

ट्रक चालक मौके से फरार हादसे के बाद घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद गांधी नगर थाने की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेने के साथ हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।



बताया जा रहा है कि हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालकर ट्रक और उसके चालक की पहचान करने का प्रयास कर रही है।