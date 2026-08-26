किश्तवाड़ नाबालिग से उत्पीड़न मामला: NCST ने लिया कड़ा संज्ञान, CS और DGP को 5 दिन में रिपोर्ट पेश करने का नोटिस

जागरण संवाददाता, जम्मू। छात्रू, किश्तवाड़ में एक नाबालिग गुज्जर अनुसूचित जनजाति की बच्ची से कथित यौन उत्पीड़न और मौत के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) ने कड़ा संज्ञान लिया है।

आयोग ने जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, किश्तवाड़ (एसएसपी) को नोटिस जारी कर मामले से संबंधित तथ्य, सूचना और अब तक की गई कार्रवाई की रिपोर्ट नोटिस के पांच दिनों के भीतर प्रस्तुत करने को कहा है।

आयोग ने ट्राइबल गुज्जर बकरवाल वेलफेयर फाउंडेशन (टीजीबीडब्लयूएफ) के सदस्य ट्रस्टी कबीर अहमद की ओर से दायर शिकायत के आधार पर जबाव तलब किया है। इस मामले में आयोग ने 25 अगस्त को नोटिस जारी किया है और नोटिस की प्रतियां संबंधित अधिकारियों को ई-मेल के माध्यम से भी भेजी हैं।

आयोग ने नोटिस में क्या कहा? आयोग ने नोटिस में कहा है कि उसने संविधान के अनुच्छेद 338ए के तहत प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मामले की जांच और पूछताछ करने का निर्णय लिया है। शिकायत में आरोप लगाया गया है कि नाबालिग बच्ची के साथ कथित तौर पर बार-बार यौन उत्पीड़न हुआ, वह गर्भवती हुई और कथित रूप से गर्भ समाप्त करने के प्रयास के दौरान उसकी मौत हो गई।

शिकायत का एक प्रमुख मुद्दा यह है कि मृतक बच्ची के गुज्जर अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने के बावजूद मामले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की संबंधित धाराओं को कथित रूप से लागू नहीं किया गया।

फाउंडेशन ने आयोग से बच्ची की जनजातीय स्थिति और आरोपियों की सामाजिक स्थिति का सत्यापन कराने तथा मामले में एससी/एसटी अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं की प्रयोज्यता की जांच करने की मांग की है। शिकायत में परिवार और संभावित गवाहों की सुरक्षा, डिजिटल एवं चिकित्सकीय साक्ष्यों को सुरक्षित रखने तथा कानून के तहत उपलब्ध मुआवजा, राहत और पुनर्वास लाभ प्रदान करने की भी मांग की गई है।

फाउंडेशन ने आयोग के हस्तक्षेप को मृतक बच्ची और उसके परिवार के लिए जवाबदेही तथा न्याय की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। टीजीबीडब्लयूएफ ने कहा कि आयोग की त्वरित कार्रवाई से परिवार की यह उम्मीद मजबूत हुई है कि मामले की निष्पक्ष जांच होगी और जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाएगी। पीड़ित परिवार को कानून के अनुरूप मिले न्याय फाउंडेशन के अनुसार उसका उद्देश्य पुलिस जांच में हस्तक्षेप करना नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी वैधानिक सुरक्षा या अधिकार से परिवार वंचित न रहे, जिम्मेदार व्यक्ति जांच के दायरे से बाहर न हो और पीड़ित परिवार को कानून के अनुरूप न्याय मिले।

टीजीबीडब्लयूएफ ने कहा कि वह आयोग के समक्ष चल रही कार्यवाही और पुलिस जांच की निगरानी जारी रखेगा तथा परिवार के अधिकार, सुरक्षा, गरिमा और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों को सक्षम मंचों पर उठाता रहेगा। रिपोर्ट नहीं मिली तो समन संभव: एनसीएसटी ने अधिकारियों को समय सीमा का पालन करने के लिए स्पष्ट रूप से आगाह किया है।