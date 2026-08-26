जम्मू में नशे के नेटवर्क का भंडाफोड़! 5 किलो से ज्यादा हेरोइन जब्त, 3 गिरफ्तार; NCB ने लेह से मास्टरमाइंड दबोचा
एनसीबी जम्मू ने 5.160 किलो हेरोइन बरामद कर एक बड़े संगठित तस्करी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। इस कार्रवाई में तीन आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनमें मास्टरमाइंड भी शामिल है, और सीमा पार कनेक्शन की आशंका है।
HighLights
एनसीबी जम्मू ने 5.160 किलो हेरोइन बरामद की।
तीन आरोपी गिरफ्तार, मास्टरमाइंड लेह से पकड़ा गया।
तस्करी नेटवर्क के सीमा पार संबंध होने का शक।
जागरण संवाददाता, जम्मू: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) जम्मू ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए हेरोइन तस्करी के एक संगठित नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। एनसीबी की टीम ने 5.160 किलो हेरोइन बरामद कर तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में इस नेटवर्क का कथित मास्टरमाइंड और मुख्य सप्लायर भी शामिल है। प्रारंभिक जांच में तस्करी के इस नेटवर्क के सीमा पार से जुड़े होने की आशंका जताई गई है।
एनसीबी को 22 अगस्त को मिली पुख्ता सूचना के आधार पर टीम ने जम्मू के पंजतीर्थी इलाके में एक वाहन को रोका। वाहन की तलाशी के दौरान उसमें सवार दो आरोपितों के कब्जे से 5.160 किलो हेरोइन बरामद हुई। दोनों आरोपित बारामुला के रहने वाले बताए गए हैं। दोनों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की गई।
नशीले पदार्थ की सप्लाई करने वाले नेटवर्क का मास्टरमाइंड
पूछताछ और जांच के दौरान मिले महत्वपूर्ण सुरागों के आधार पर एनसीबी ने नेटवर्क के एक अन्य सदस्य की तलाश शुरू की। जांच में सामने आया कि बारामुला निवासी यह व्यक्ति कथित तौर पर नशीले पदार्थ की सप्लाई करने वाले नेटवर्क का मास्टरमाइंड है। एनसीबी की टीम ने लगातार पीछा करते हुए उसकी लोकेशन का पता लगाया और उसे लेह, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से 24 अगस्त को गिरफ्तार कर लिया।
एनसीबी के अनुसार, प्रारंभिक जांच में बरामद हेरोइन के एक संगठित सीमा पार आपूर्ति नेटवर्क का हिस्सा होने के संकेत मिले हैं। आशंका है कि खेप पाकिस्तान से आई और उड़ी सीमा क्षेत्र के रास्ते भारत में पहुंची। हालांकि, इस संबंध में जांच अभी जारी है।
पूरे तस्करी नेटवर्क को जड़ से खत्म करना उद्देश्य
एनसीबी अब नेटवर्क के सीमा पार बैठे सप्लायरों, आर्थिक लेनदेन, परिवहन व्यवस्था, स्थानीय सहयोगियों और नशे की खेप को आगे पहुंचाने वाले लोगों की पहचान में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि कार्रवाई का उद्देश्य केवल नशे की खेप पकड़ना नहीं, बल्कि पूरे तस्करी नेटवर्क को जड़ से खत्म करना है।
गौरतलब है कि एनसीबी जम्मू ने इसी महीने दो अन्य कार्रवाइयों में भी हेरोइन बरामद की थी। 12 अगस्त को 438 ग्राम और 13 अगस्त को 603 ग्राम हेरोइन जब्त की गई थी। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से जम्मू क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एनसीबी के अभियान की तीव्रता का पता चलता है।
एनसीबी ने लोगों से नशा तस्करी से जुड़ी विश्वसनीय जानकारी साझा करने की अपील की है। इसके लिए राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन मानस 1933 पर गोपनीय सूचना दी जा सकती है। एनसीबी ने कहा है कि नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी और नशामुक्त भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एजेंसी पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।