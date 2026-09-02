जम्मू में NC का हल्लाबोल! राज्य के दर्जे की मांग पर BJP मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं ने दी गिरफ्तारियां

जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर नेशनल कांफ्रेंस (नेकां) के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को त्रिकुटा नगर स्थित भाजपा मुख्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में नेकां कार्यकर्ता भाजपा मुख्यालय की ओर पहुंचे और केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर को उसका पुराना राज्य का दर्जा वापस देने की मांग को लेकर जोरदार नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने भाजपा के खिलाफ भी नारे लगाए और कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों के अधिकारों को बहाल किया जाना चाहिए।

नेकां कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन को देखते हुए भाजपा मुख्यालय के आसपास पहले से ही सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। जैसे ही प्रदर्शनकारी मुख्यालय की ओर बढ़ने लगे, पुलिस ने उन्हें रास्ते में रोक लिया। इस पर प्रदर्शनकारी मुख्यालय से कुछ दूरी पर ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी की। इस दौरान कुछ समय के लिए मौके पर तनावपूर्ण स्थिति भी बनी रही।

राज्य का दर्जा बहाल करने की उठी मांग प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करना क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग है। उन्होंने केंद्र सरकार से इस मुद्दे पर तत्काल कदम उठाने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता हाथों में पार्टी के झंडे लेकर पहुंचे और लगातार नारेबाजी करते रहे।

नेकां ने भाजपा पर साधा निशाना नेकां कार्यकर्ताओं ने भाजपा पर जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली को लेकर गंभीरता नहीं दिखाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों की भावनाओं और लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य का दर्जा बहाल किया जाना चाहिए।