कश्मीरी युवाओं पर शक न करें... NC की सरकार से अपील, तनवीर सादिक बोले- इससे कश्मीर-दिल्ली में भरोसे की खाई बढ़ रही
NC नेता तनवीर सादिक ने सरकार से स्थानीय युवाओं पर बेवजह शक न करने की अपील की। उन्होंने महबूबा मुफ्ती के बयान का समर्थन करते हुए कहा, 'कुछ तत्व ऐसी घटन ...और पढ़ें
HighLights
नेशनल कांफ्रेंस ने कश्मीरी युवाओं पर संदेह न करने की अपील की।
तनवीर सादिक बोले, इससे कश्मीर-दिल्ली के बीच भरोसा घट रहा है।
महबूबा मुफ्ती के बयान का समर्थन, युवाओं को परेशान न करें।
राज्य ब्यूरो, जागरण, जम्मू। नेशनल कान्फ्रेंस के मुख्य प्रवक्ता और जाडीबल से विधायक तनवीर सादिक ने मंगलवार को केंद्र सरकार और जम्मू-कश्मीर प्रशासन से स्थानीय युवाओं पर बेवजह संदेह करना बंद करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसी धारणा से कश्मीर और दिल्ली के बीच विश्वास की खाई और बढ़ रही है।
पत्रकारों से बातचीत के दौरान सादिक ने हाल ही में अनंतनाग में एक पुलिस हेड कांस्टेबल की हत्या का जिक्र करते हुए कहा कि इस तरह की घटनाओं के बाद स्थानीय युवाओं को संदेह के घेरे में नहीं लाया जाना चाहिए।
उन्होंने कहा कि हमें अपने लोगों पर बहुत भरोसा करना होगा। अगर हम कश्मीर और दिल्ली के बीच दिलों की दूरी को कम करना चाहते हैं, तो हमें अपने लोगों पर विश्वास करना होगा।
PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती के बयान का समर्थन
पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी प्रमुख महबूबा मुफ्ती के उस बयान का समर्थन करते हुए, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ तत्व ऐसी घटनाओं का फायदा उठाकर युवाओं पर संदेह पैदा करते हैं, सादिक ने कहा कि नेशनल कान्फ्रेंस इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठाएगी।
उन्होंने कहा कि जिस तरह महबूबा ने इस मुद्दे पर बात की है, हम उनसे सहमत हैं। कुछ तत्व ऐसी घटनाओं का फायदा उठाकर हमारे युवाओं को संदेह के घेरे में डालते हैं। इसे रोका जाना चाहिए।
टैरिफ में बढ़ोतरी की अटकलों को खारिज किया
प्रवक्ता ने टैरिफ में बढ़ोतरी की अटकलों को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि प्रशासन की ओर से इस संबंध में कोई आदेश जारी नहीं किया गया है और लोगों से अफवाहों पर विश्वास नहीं करने की अपील की।
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युवाओं को न करें परेशान
अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद मोहम्मद अल्ताफ़ बुखारी ने अधिकारियों से अपील की कि वे कश्मीर में युवाओं को परेशान न करें और उन्हें 15 अगस्त के जश्न में आज़ादी से शामिल होने दें। उन्होंने कहा कि इन सालों में उन्होंने बहुत कुछ सहा है।
वैलू टंगमर्ग में पार्टी कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए बुखारी ने कहा कि जो लोग पहले किसी गतिविधि में शामिल रहे होंगे, उन्होंने भी इन सालों में बहुत कुछ सहा है। उन्हें आगे बढ़ने और शांतिपूर्ण व सम्मानजनक जीवन जीने का मौका दिया जाना चाहिए।
बुखारी ने सतर्क रहने की अपील की
स्वतंत्रता दिवस से पहले सुरक्षा को लेकर संभावित खतरों के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए बुखारी ने कहा कि सतर्क रहना ज़रूरी है क्योंकि मौजूदा शांति को बिगाड़ने की कोशिशें हो सकती हैं।