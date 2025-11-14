Nagrota Bypoll result 2025: पिता की गद्दी बचा पाएंगी बेटी देवयानी राणा? आज हो जाएगा फैसला, गिनती शुरू

डिजिटल डेस्क, जम्मू। Nagrota By Election 2025 result: जम्मू-कश्मीर के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में 75 प्रतिशत से ज्यादा मतदान हुआ था। वहीं, 2024 के विधानसभा चुनावों में इस क्षेत्र में 77.66 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस सीट पर मतगणना आज यानी 14 नवंबर को होगी।

बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया है। पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी और भाजपा उम्मीदवार देवयानी राणा ने विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा किया और मजबूत जनादेश मिलने का विश्वास जताया। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है।