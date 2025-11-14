Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Nagrota Bypoll result 2025: पिता की गद्दी बचा पाएंगी बेटी देवयानी राणा? आज हो जाएगा फैसला, गिनती शुरू

    By Digital Desk Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:20 AM (IST)

    जम्मू-कश्मीर के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव की मतगणना आज है। 2024 के विधानसभा चुनावों में यहां 77.66% मतदान हुआ था। भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद उपचुनाव कराया गया है। भाजपा उम्मीदवार देवयानी राणा ने मजबूत जनादेश मिलने का विश्वास जताया है। इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है।

    prefferd source google
    Hero Image

    नगरोटा उपचुनाव 2025: क्या देवयानी राणा जीत पाएंगी?

    डिजिटल डेस्क, जम्मू। Nagrota By Election 2025 result: जम्मू-कश्मीर के नगरोटा विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में 75 प्रतिशत से ज्यादा मतदान हुआ था। वहीं, 2024 के विधानसभा चुनावों में इस क्षेत्र में 77.66 प्रतिशत मतदान हुआ था। इस सीट पर मतगणना आज यानी 14 नवंबर को होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बता दें कि पिछले साल अक्टूबर में भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह राणा के निधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव कराया गया है। पूर्व विधायक देवेंद्र सिंह राणा की बेटी और भाजपा उम्मीदवार देवयानी राणा ने विभिन्न मतदान केंद्रों का दौरा किया और मजबूत जनादेश मिलने का विश्वास जताया। इस सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय है।