'या हुसैन या हुसैन' के नारे के साथ तीन दशकों के बाद लालचौक से निकाला गया मुहर्रम, जगह-जगह तैनात पुलिस बल

Muharram in Jammu-kashmir जम्मू में लगभग तीन दशकों के बाद मुहर्रम मनाने की इजाजत मिल गई है। प्रशासन के आदेशानुसार 27 जुलाई को सुबह 6 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक जुलूस निकालने की इजाजत दी गई है। शियातों के मातम मनाने वालों ने आज सुबह श्रीनगर के लालचौक से 8वां मुहर्रम जुलूस निकाला। उन्होंने इस दौरान या हुसैन या हुसैन के नारे लगाए।

'या हुसैन या हुसैन' के नारे के साथ तीन दशकों के बाद लालचौक से निकाला गया मुहर्रम

