अनंतनाग, जम्मू-कश्मीर: अमरनाथ यात्रा ट्रैक पर नवीकरण कार्य पर सीमा संगठन के महानिदेशक राजीव चौधरी ने बताया कि हम अपनी मशीनों और टीमों को उन जगहों पर तैनात कर रहे हैं, जहां हमें भूस्खलन की आशंका है। इस बार हम 5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों के अमरनाथ आने की उम्मीद कर रहे हैं। केंद्र ने हमें सीमावर्ती सड़कों को सुधारने की अनुमति दी है।

#WATCH | Anantnag, J&K: We are deploying our machines & teams in places where we are expecting a landslide. This time we are expecting over 5 lakh pilgrims who will be visiting Amarnath. Centre has given us permission to improve border roads: Rajeev Chaudhary, Director General…