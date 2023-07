महबूबा मुफ्ती घर में नजरबंद, मजार-ए-शोहदा में 1931 के शहीदों को श्रद्धांजलि देने जाना चाहती थीं अध्यक्ष

जम्मू, ऑनलाइन डेस्क। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया है। अपने घर में नजरबंद होने की जानकारी खुद महबूबा मुफ्ति ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर शेयर की है। जानकारी के मुताबिक, महबूबा मुफ्ती नक्शबंद साहिब स्थित मजार ए शौहदा में जाना चाहती थी ताकि वहां 13 जुलाई 1931में मारे गए लोगों को श्रद्धांजली अर्पित कर सकें।

महबूबा मुफ्ती के घर के बाहर भी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनात की गई है। पार्टी अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि मुझे घर में नजरबंद कर दिया गया है और यह ऐसे समय में है जब भारत सरकार ने विश्वासघात के एक कृत्य- अनुच्छेद 370 के अवैध निरस्तीकरण को उचित ठहराने के लिए SC में सामान्य स्थिति के अपने बड़े दावों का इस्तेमाल किया है।

Im under house arrest for wanting to visit Martyr’s graveyard today. This at a time when GOI has used its tall claims of normalcy in SC to justify an act of betrayal- the illegal abrogation of Article 370. BJPs own heroes Vir Sarvarkar, Shyama Prasad Mukheriji ,Gowalkar &… pic.twitter.com/JkySNQcEcq