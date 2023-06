भारतीय सेना पर किए गए ट्वीट को लेकर घिरीं महबूबा मुफ्ती, FIR दर्ज करने की उठी मांग; पुलिस में शिकायत

जम्मू-कश्मीर, एजेंसी। जम्मू के सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता बोध राज शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी है। महबूबा मुफ्ती पर आरोप है कि उन्होंने भारतीय सेना के संदर्भ में गलत जानकारी के साथ ट्वीट किया। बोध राज शर्मा ने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की भी मांग की।

Social and political activist from Jammu, Bodh Raj Sharma has filed a complaint against PDP chief and former J&K CM, Mehbooba Mufti over her alleged tweet on Indian Army pic.twitter.com/fzAWNJd4hr

दरअसल, 24 जून को महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्विटर हैंडल से लिखा था, "मैं यह सुनकर स्तब्ध हूं कि 50 आरआर के जवानों ने पुलवामा में एक मस्जिद में घुसकर मुसलमानों को 'जय श्री राम' का नारा लगाने के लिए मजबूर किया। यह उस दौरान हुआ जब अमित शाह राज्य के दौरे पर हैं। ये केवल उकसाने के लिए किया गया है।"

Shocked to hear about army troops from 50 RR storming into a mosque at Pulwama & forcing muslims inside to chant ‘Jai Shree Ram’. Such a move when @AmitShah is here & that too ahead of yatra is simply an act of provocation. Request @RgGhai to immediately set up a probe.