    जमीन अधिग्रहण पर मुख्यमंत्री उमर की 'चुप्पी' पर बोली महबूबा, 'सीएम सिर्फ पीडीपी के खिलाफ बोलने में बिज़ी'

    By Rahul SharmaEdited By: Rahul Sharma
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 01:44 PM (IST)

    पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर जमीन अधिग्रहण और बागवानों के मुद्दों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया ...और पढ़ें

    विकास लोगों की रोजी-रोटी और इज्ज़त की कीमत पर नहीं हो सकता।

    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP)की प्रेसिडेंट और पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला पर तीखा हमला किया और उन पर आम लोगों, खासकर ज़मीन अधिग्रहण और बागवानों की चिंताओं से सीधे जुड़े मुद्दों पर चुप रहने का आरोप लगाया।

    बिजबिहाड़ा में अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी पर बोलते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जनता के मुद्दों को सुलझाने के बजाय, उमर अब्दुल्ला सिर्फ़ पीडीपी के खिलाफ बोलने में बिज़ी हैं।

    उन्होंने कहा, "उनके पास पूरा बहुमत है और उनकी पार्टी के राज्यसभा और लोकसभा दोनों में मेंबर हैं, फिर भी वह उन मुद्दों पर चुप रहते हैं जो गरीबों को नुकसान पहुंचाते हैं।"

    उमर सरकार जम्मू-कश्मीर के ज्वलंत मुद्दों पर चुप है

    उन्होंने आगे दावा किया कि उमर अब्दुल्ला आम कश्मीरियों के बागों और जमीन की इमोशनल और इकोनॉमिक वैल्यू नहीं समझते हैं। उन्होंने कहा, "उन्हें नहीं पता कि एक बाग या जमीन का एक टुकड़ा एक गरीब परिवार के लिए क्या मायने रखता है। इसीलिए वह इन मुद्दों पर चुप रहते हैं और उन लोगों के लिए बोलने से मना कर देते हैं जिनकी रोजी-रोटी दांव पर लगी है।"

    महबूबा मुफ्ती ने यह भी कहा कि जम्मू-कश्मीर के लोगों में बेरोजगारी दर और अकेलापन इस लेवल पर पहुंच गया है कि पुलवामा के एक डॉक्टर ने खुद को और दिल्ली में कुछ बेगुनाहों को मार डाला, फिर भी उमर अब्दुल्ला सरकार जम्मू-कश्मीर के ज्वलंत मुद्दों पर चुप है।

    उन्होंने सरकार से कश्मीर में रेलवे और दूसरे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए ज़मीन लेने से पहले लोकल युवाओं को नौकरी देने को प्राथमिकता देने की भी अपील की, और कहा कि विकास लोगों की रोजी-रोटी और इज्ज़त की कीमत पर नहीं हो सकता।

    छोटे किसानों के लिए ज़मीन ही गुज़ारे का एकमात्र ज़रिया

    उन्होंने कहा कि कश्मीर में हज़ारों परिवारों, खासकर बागवानों और छोटे किसानों के लिए ज़मीन ही गुज़ारे का एकमात्र ज़रिया है, और ज़मीन लेने के किसी भी फ़ैसले के साथ प्रभावित स्थानीय लोगों के लिए नौकरी और पुनर्वास का पक्का भरोसा होना चाहिए।

    उन्होंने कहा, "रेलवे या किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए एक इंच भी ज़मीन लेने से पहले, सरकार को यह पक्का करना चाहिए कि सभी बेरोज़गार युवाओं और हर प्रभावित परिवार को नौकरी मिले। यहाँ ज़मीन सिर्फ़ प्रॉपर्टी नहीं है; यह गरीब परिवारों के लिए रोज़ी-रोटी, पहचान और गुज़ारे का ज़रिया है।"