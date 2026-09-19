महबूबा मुफ्ती को मिला मीरवाइज का साथ, 'तंत्र साधना' शिविर पर सियासी संग्राम; CM उमर से की रोक लगाने की मांग

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। नियंत्रण रेखा के निकट स्थित जम्मू-कश्मीर के संवेदनशील गुरेज क्षेत्र में प्रस्तावित चार दिवसीय ‘तंत्र इन साइलेंस–ए जर्नी विदिन’ रिट्रीट को लेकर राजनीतिक विवाद उत्पन्न हो गया है।

24 से 27 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम पर पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और मीरवाइज उमर फारूक ने प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। गुरेज विधायक नजीर अहमद खान ने भी आरोप लगाया है कि इस कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति नहीं ली गई है।



कार्यक्रम की प्रचार सामग्री के अनुसार, इसमें ध्यान, साउंड हीलिंग, ‘लव एंड अवेयरनेस’, सचेत जीवन और आंतरिक परिवर्तन जैसी गतिविधियां शामिल होंगी। प्रति व्यक्ति 11,995 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है, जिसमें भोजन और ठहरने की सुविधा भी शामिल है। प्रचार सामग्री में स्वामी ध्यान सुमित को फैसिलिटेटर बताया गया है।