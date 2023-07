कटरा में टूटा 43 वर्षों का रिकॉर्ड, नए रास्ते पर माता वैष्णो देवी यात्रा की गई स्थगित; हेलिकॉप्टर सेवा भी ठप

Mata Vaishno Devi Yatra कटरा में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। इसकी वजह से श्रद्धालुओं के नए रास्ते पर यात्रा स्थगित कर दी गई है। हालांकि तीर्थयात्री पुराने रास्ते से होकर यात्रा कर सकेंगे। खराब मौसम के कारण मंदिर के लिए हेलिकॉप्टर सेवा भी निलंबित कर दी गई है। नए रास्ते पर भूस्खलन के खतरे के कारण यात्रा रोकी गई है।

नए रास्ते पर माता वैष्णो देवी यात्रा की गई है।

Your browser does not support the audio element.

HighLights कटरा में बारिश को लेकर पिछले 43 वर्षों का टूटा रिकॉर्ड माता वैष्णो देवी के लिए रोकी गई हेलीकॉप्टर सेवा कटरा में 24 घंटे में 315.4 मिमी बारिश हुई नए रास्ते पर माता वैष्णो देवी के लिए यात्रा की गई स्थगित

जम्मू, एजेंसी। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले के कटरा शहर में पिछले 43 वर्षों में सबसे भारी बारिश होने की वजह से भूस्खलन का खतरा बना हुआ है। इसके चलते माता वैष्णो देवी मंदिर का नया मार्ग तीर्थयात्रियों के लिए बंद कर दिया गया है। खराब मौसम के कारण मंदिर के लिए हेलिकॉप्टर सेवा भी निलंबित कर दी गई है। हालांकि, कुछ अधिकारियों ने बताया कि तीर्थयात्री त्रिकुटा पहाड़ियों के ऊपर स्थित मंदिर तक पुराने रास्ते से ही पहुंच सकेंगे। इसे लेकर श्री माता वैष्णोदेवी श्राइन बोर्ड (SMVDSB) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंशुल गर्ग ने भी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि भूस्खलन के खतरे के कारण नए ट्रैक पर यात्रा रोक दी गई है। हालांकि, यात्रा पुराने ट्रैक पर चल रही है। वैष्णो देवी मंदिर जाने वाले तीर्थयात्रियों के आधार शिविर कटरा में 24 घंटे में 315.4 मिमी बारिश हुई है। मौसम विभाग के अनुसार, यह 1980 के बाद से सबसे भारी बारिश है। इससे पहले 2019 में कटरा में 292.4 मिमी बारिश हुई थी।

Edited By: Gurpreet Cheema