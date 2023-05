जम्मू कश्मीर, जागरण डिजिटल डेस्‍क। रियासी जिले के कटरा के मूरी इलाके में एक बस के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से कई लोग घायल हो गए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने घायलों को अस्‍पताल पहुंचाया है।

Jammu and Kashmir | Several people were injured after a bus met with an accident in Katra's Muri area in Reasi district. Injured people were rushed to hospital. Police personnel on the spot. pic.twitter.com/j3TQqfZKVV