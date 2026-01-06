केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने जम्मू-कश्मीर के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट्स का किया निरीक्षण, तय कीं डेडलाइन

जागरण संवाददाता, जम्मू। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने दो दिवसीय जम्मू-कश्मीर के दौरे के दौरान राज्य में चल रही विद्युत परियोजनाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को विद्युत परियोजनाओं को समय रहते पूरा करने के निर्देश दिए।

विद्युत परियोजनाओं का किया निरीक्षण जानकारी के अनुसार, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने जम्मू-कश्मीर में सीवीपीपीएल की तीनों प्रमुख निर्माणाधीन जलविद्युत परियोजनाओं, जिनमें पाकल दुल (1000 मेगावाट), कीरू (624 मेगावाट) एवं क्वार (540 मेगावाट) का निरीक्षण किया। इन तीन परियोजनाओं के पूरा होने से जम्मू-कश्मीर विद्युत क्षेत्र में न केवल आत्मनिर्भर बनेगा, प्रदेश के विकास को नई गति भी मिलेगी।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का अधिकारियों को निर्देश केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने पाकल दुल एवं कीरू परियोजनाओं को दिसंबर 2026 तक और क्वार परियोजना को मार्च 2028 तक पूरा करने के स्पष्ट निर्देश दिए। इसके अलावा किश्तवाड़ स्थित एनएचपीसी के दुलहस्ती पावर स्टेशन का दौरा कर चिनाब घाटी में निर्माणाधीन प्रमुख जलविद्युत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

CISF द्वारा मिला गार्ड ऑफ ऑनर जम्मू में पहुंचने पर विद्युत मंत्रालय के सचिव पंकज अग्रवाल और एनएचपीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक भूपेंद्र गुप्ता ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल का स्वागत किया। एनएचपीसी के निदेशक (परियोजनाएं) संजय कुमार सिंह व चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड (सीवीपीपीएल) के प्रबंध निदेशक रमेश मुखिया भी प्रमुख रूप से मौजूद रहे। इस दौरान दुलहस्ती पॉवर स्टेशन परिसर में मंत्री को सीआईएसएफ इकाई द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया।

निर्माण कार्यों की सराहना की केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने जम्मू-कश्मीर में चल रहे निर्माण कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा कि कठिन भौगोलिक एवं प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों में निर्माण कार्यों को लेकर अधिकारियों, कर्मचारियों एवं श्रमिकों का समर्पण तारीफ के काबिल है।

स्थानीय लोगों से की बातचीत केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने जम्मू प्रवास के दौरान स्थानीय लोगों और कार्य स्थलों पर काम कर रहे श्रमिकों से बातचीत भी की। उन्होंने श्रमिकों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान परियोजना प्रमुखों एवं संविदाकारों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई, जिसमें कार्यों की प्रगति, चुनौतियों एवं भावी योजनाओं पर चर्चा हुई।