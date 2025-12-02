'जघन्य अपराध, समाज पर कलंक है...', कश्मीर में पांच साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को मिली सजा

जेएनएफ, जम्मू। कश्मीर के गांदरबल में एक पांच साल की बच्ची से दुष्कर्म के दोषी कारपेंटर वीरेंद्र ठाकुर निवासी बिहार को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। गांदरबल के प्रिंसिपल सेशन जज ने तलख टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी का यह जघन्य अपराध समाज पर कलंक है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

एक पांच साल की बच्ची को अपनी वासना का शिकार बनाने वाले के प्रति किसी तरह की नरमी नहीं बरती जा सकती। लिहाजा जब तक उसकी प्राकृतिक मौत नहीं होती, वह उम्रकैद की सजा भुगतेगा। केस के मुताबिक पीड़ित के पिता ने 18 सितंबर 2023 को शादीपोरा पुलिस पोस्ट में बेटी से दुष्कर्म होने की शिकायत दर्ज करवाई।

तीन बिहार के कारपेंटरों को काम पर लगाया शिकायत में बताया गया कि उन्होंने अपने घर पर तीन बिहारी कारपेंटरों को काम पर लगाया था, तभी उसने घर के भीतर से अपनी बच्ची के चिल्लाने की आवाज सुनी। जब वह बच्ची के कमरे में पहुंचे तो वह रो रही थी। उसने परिवार को बताया कि एक कारपेंटर उसके कमरे में घुसा और उसके साथ गंदा काम करने के बाद अपने फोन से उसके कुछ फोटो भी खींचे। इस शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर छानबीन शुरू की।