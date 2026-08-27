जम्मू-कश्मीर में वित्त विभाग का बड़ा फेरबदल, 11 डायरेक्टर फाइनेंस बदले; 6 अफसरों को मिली पदोन्नति

राज्य ब्यूरो, जम्मू। जम्मू-कश्मीर सरकार के वित्त विभाग ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए 11 डायरेक्टर फाइनेंस अधिकारियों के तबादले और नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। वित्त विभाग के वित्तीय आयुक्त शैलेंद्र कुमार द्वारा आज वीरवार को जारी आदेश के तहत ये सभी तबादले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

आदेश के अनुसार सबसे अहम फेरबदल में डायरेक्टर एकाउंट्स एंड ट्रेजरीज जम्मू राजेश चंदर कोतवाल को डायरेक्टर फाइनेंस, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर भेजा गया है। वे कुलभूषण कुमार की जगह लेंगे। वहीं राजस्व विभाग के डायरेक्टर फाइनेंस अनिल कुमार डोगरा को अब जम्मू के डायरेक्टर एकाउंट्स एंड ट्रेजरीज की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

स्कूल शिक्षा विभाग से हटे कुलभूषण कुमार को अब एआरआई और ट्रेनिंग्स विभाग का डायरेक्टर फाइनेंस बनाया गया है। उन्हें अगले आदेश जारी होने तक जनजातीय मामलों के विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। इस अतिरिक्त प्रभार से इफ्तिखार हुसैन चौहान को मुक्त किया गया है।

वहीं, जेके पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की डायरेक्टर फाइनेंस संतोष कुमारी को श्रम एवं रोजगार विभाग में भेजा गया है। अकाउंटेंसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट श्रीनगर की डायरेक्टर फाइनेंस नायला जहूर को युवा सेवा एवं खेल विभाग का डायरेक्टर फाइनेंस बनाया गया है और उन्हें जसविंदर सिंह के अतिरिक्त प्रभार से मुक्ति देते हुए यह पदभार दिया गया है।

6 अधिकारियों को मिली पदोन्नति इस आदेश में 6 अधिकारियों को डायरेक्टर फाइनेंस के तौर पर पदोन्नति भी दी गई है। पदोन्नत होकर शाहिद मजीद ककरू को एआरआई से हटाकर जल शक्ति विभाग में डायरेक्टर फाइनेंस लगाया गया है। हरजीत कौर को जेके पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से ट्रांसफर कर डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एकाउंट्स एंड ट्रेजरीज में समायोजन आदेश तक प्रतीक्षा करने को कहा गया है।

गृह विभाग से मानव गुप्ता को पदोन्नत कर जेके पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में संतोष कुमारी की जगह तैनात किया गया है। जेके मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन से अमित महाजन को सहकारिता विभाग में भेजा गया है, जहां से रशिम दीपिका का अतिरिक्त प्रभार हटेगा। ऑडिट एंड इंस्पेक्शन विभाग की प्रेमलता पाटिल को जेके पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (जेकेपीसीएल) का डायरेक्टर फाइनेंस बनाया गया है।